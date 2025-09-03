T. Danny meghódítja a filmvásznat – és nem ő az egyetlen!

A Budapest Park közönsége nemcsak egy fergeteges koncertet kapott, hanem egy történelmi pillanatot is: T. Danny bejelentését, amely új korszakot nyit a hazai sztárvilágban. Úgy tűnik, ma már nem elég a toplisták élén állni – a filmvásznon is bizonyítani kell.

T. Danny filmszerepet kapott, gyerekkori álma vált valóra (Fotó: Archív)

T. Danny: Rapperből filmsztár?

Az ország egyik legnépszerűbb rappere Telegdy Dániel eddig csak klipjeiben és koncertjein mutatta meg magát, most azonban komoly színészi feladatot kapott: Dobó Kata romantikus vígjátékában, a Még egy kívánság című filmben egy Milán nevű ügynököt alakít majd, ráadásul a film zenéjébe is beleszólhat, így egyszerre énekelhet és játszhat – pont, ahogy gyerekkorában álmodta.

Aki ismer, az tudja, hogy gyerekkorom óta imádom a filmeket, mindig szerettem volna színészkedni. Most jött egy lehetőség az életemben… Az az újságom srácok, hogy jövőre mozikba kerül egy film, Még egy kívánság címmel, Dobó Kata rendezésében, amiben én is szerepet kaptam

– jelentette be T. Danny rapper, a közönség pedig őrjöngve fogadta a hírt.

A rajongók számára ez igazi fordulópont: T. Danny eddig a színpad rosszfiúja volt, most viszont a vásznon bizonyíthat, hogy több van benne, mint provokatív dalszövegek.

Forgatás a Balaton partján

Marics Peti, a ValMar fenegyereke a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés filmben egy sármos zenészt alakít, aki a kilencvenes évek Balaton-partján bonyolódik szerelmi kalandokba. A filmben Demjén Ferenc slágerei szólnak, Peti pedig egyszerre hozza a vagány popsztárt és a romantikus hőst – igazi kettős élvezet a rajongóknak. Nem is csoda, hogy az új forgatásról szóló hírek futótűzként terjedtek: a rajongók kíváncsiak, mit tud még mutatni kedvencük.

ValMar Marics Peti filmszerepet kapott (Fotó: Bánkúti Sándor)

A fiatal tehetségek: Csobot Adél és Tóth Andi

A női oldalról is egyre többen vállalnak filmes kihívásokat. Csobot Adél már a El a kezekkel a papámtól! című családi vígjátékban is elbűvölte a nézőket, majd a Cicaverzum bohém világában is feltűnt. Adél természetes játéka miatt sokan az új magyar filmvilág egyik nagy ígéretének tartják. Tóth Andi pedig a Válótársak és a Mintaapák című sorozatokban mutatta meg, hogy nemcsak énekhangja, de színészi érzéke is van. Ő az a típus, aki bármilyen szerepbe energiát és vagányságot visz, és ez a vásznon is működik.