Szűcs Judith elárulta, mi a legnagyobb vágya

A Szűcs Judith dalok ma is megmozgatják a közönséget, az énekesnő évtizedek óta színpadon van, amihez mindig is sok erőre és kitartásra volt szüksége. A művésznőnek akkor sem volt, és a mai napig nincs menedzsere, amire nagyon büszke. Mint mondja, ennek megvan az az előnye is, hogy maga osztja be az idejét, és azt is ő dönti el, mikor, kinek és miről nyilatkozik.

Szűcs Judith fiatalon férfiak ezreit vette le a lábáról, de ma is ragyogóan néz ki a díva (Fotó: Szabolcs László Smink: Gajárszki-Mészáros Délia, Stylist: Bobák Alexandra / hot! magazin)

„Amikor ’72-ben megnyertem a Ki Mit Tud?-ot, senki nem volt mögöttem – mesélte a holnap megjelenő hot! magazinnak Szűcs Judith. – Mindig is önmagam menedzsere voltam, magamat öltöztettem, és stylistok sem voltak körülöttem. A mai napig én vagyok az, aki eldönti, hogy hová megyek, mit vállalok el. Hála Istennek, az 53 év alatt, amióta a pályán vagyok, sikerült jó döntéseket hoznom.”

A színpad most is nagyon sokat jelent számomra, és szeretnék többet dolgozni. Érzem magam annyira erősnek, hogy be merjem táblázni a naptáramat.

– fogalmazott az interjúban az énekesnő.

Szűcs Judith lánya Jézus erejével gyógyít

Vékonyabb a megszokottnál, de ez a laikus szemnek nem igazán tűnik fel. Volt, hogy a magas vércukorszint miatt a sürgősségin kötött ki, de felvette a harcot a legádázabb betegséggel is.

„Volt idő, amikor 36-os cukorral mentem a sürgősségire, de a lányomnak köszönhetően ennek már vége. Timinek egy olyan csodálatos találkozásban volt része, aminek köszönhetően Jézus erejével képes gyógyítani, segíteni bárkinek. Ez egy bámulatos dolog, és ezt én is átélhettem. A másik dologról soha nem beszéltem, és most, hogy már túl vagyok rajta, nem is szeretnék. Nagyon jól érzem magam a bőrömben, és hiszem, hogy ez a csoda egy életen át fog tartani. Timi egy angyalnak született, aki már pici kislányként a maga útját járta. Akkor még nem értettem, mi az oka annak, hogy nagyon jól elvan a maga kis világában, de ma már ez nem kérdés” – árulja el az édesanya.

A Diszkókirálynő élete a színpad (Fotó: Szabolcs László Smink: Gajárszki-Mészáros Délia, Stylist: Bobák Alexandra / hot! magazin)

Kossuth-díjra vágyna a Diszkókirálynő

Szakmailag rengeteg elismerésben részesült, mégis azon nagy nevek között szerepel, akik még nem kaptak Kossuth-díjat.

„Amerikában három fesztiválból hármat nyertem meg, Tokióban pedig én lettem a legszebb lady, aminek ugyanúgy örültem, mint a nagyobb díjaknak. Itthon van egy nívódíjam, egy Prima díjam, és igen, van olyan, amit nagyon szeretnék, és ami kapcsán nagyon megtisztelőnek érezném, ha eszébe jutnék néhány embernek. Remélem, nem kell nagyon megöregednem ahhoz, hogy kaphassak egy Kossuth-díjat. Ötvenhárom éve vagyok színpadon, és szórakoztatom a közönséget, és ezt most is ugyanolyan boldogan teszem, mint a pályám elején” – árulta el Judith a hot! magazinnak, aki a szerdán megjelenő lapban további érdekességekről számol majd be az olvasóknak.