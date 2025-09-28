Megbicsaklott a hang, felzokogott a lélek: Nemazalány miatt kitárulkozott a zsűri

Nemazalány, azaz Halastyák Fanni nagyon készült a Sztárban Sztár All Stars negyedik élő adására, amiben Amy Winehouse bőrébe kellett bújnia. Az énekesnő a Borsnak bevallotta, bizony ismeri azt a lelkiállapotot, amelyben a tragikus sorsú Amy küzdött, majd végül a démonok legyőzték.

Halastyák Fannit is legyűrte a depresszió, az önsorsrontás, ám sikerült kimásznia a gödörből és újjászületni. Most, a Sztárban Sztár All Stars műsora kedvéért azonban újra fel kellett tépnie a sebeket. A Back to Black éneklése közben érezni lehetett, ahogy küzd önmagával és a múlt árnyaival. Mindez megérintette a zsűrit is.

Liptai Claudia kapta meg először a szót, aki lelkileg kitárulkozott a kamerák előtt.

"Annyiszor mondják, hogy abból tud építkezni az ember, amit megélt. Az én életemben iszonyatos mennyiségű tragédia van, és mégsem gondolkodom ezen, hogy ebből szedjek elő valamit. Ez valahogy jön, az emberből egyszer csak oda kerül" - mondta a színésznő, majd azzal folytatta, hogy sok Amy Winehouse utánzást látott már, ám Halastyák Fanniban éppen a hitelessége tetszett neki a leginkább. "Olyan sok szépség volt a csúnyaságodban" - fogalmazott. Azzal zárta a gondolatait, hogy jó, hogy Fanni tudott változni és maga mögött hagyni a borzalmakat.

Stohl András megbicsaklott hanggal annyit mondott a fiatal énekesnőnek, hogy temesse el magában a hátán hordott puttonyt, ami súlyként nehezedik rá, mert mindig azt fogják bámulni az emberek.