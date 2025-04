Bochkor is beszállt a Hajós-Korda balhéba: "A nagy nyomás hatására volt a bocsánatkérés!"

Hajós András A Nagy Duett zsűritagjaként már az első adásban magára haragította a hazai közvélemény jelentős részét, a Korda házaspárt, valamint a legendás duó rajongóit is. A tévés Hegyes Berci és Mihályfi Luca produkcióját értékelte, amikor azt találta mondani, hogy ha az együttlakás segítene az énektudásban, akkor mostanra már Klárika is tudna énekelni. Erre Korda György és Balázs Klári éktelen haragra gerjedtek, és kikérték maguknak a sértést. A bocsánatkérés azonban nem jött, egészen tegnap estig, aminek kapcsán még Bochkor Gábor is ítéletet mondott.

Bochkor Gábor szerint mindenki tudja, a Korda házaspár mit tett le az asztalra (Fotó: Archív / hot! magazin)

Hajós András A Nagy Duett 4. adás során szánta rá magát, hogy megkövesse a sértett énekesnőt, nem is akárhogyan. A zsűritag egy szál gitárral, egy szerenád formájában kért elnézést a művésznőtől a félresikerült tréfáért. Erre persze az egész ország felkapta a fejét, ma reggel még Bochkor Gábor műsorvezető társa, Lovász Laci is felhozta a témát a rádióban.

„Hajós András tegnap úgy érezte, hogy most már muszáj bocsánatot kérnie A Nagy Duettben Balázs Kláritól. Szerintem olyan emberi volt, amikor azt mondta, hogy nem tud úgy élni, hogy utálják” – kezdte Lovász László, amin a műsor névadója jót nevetett.

Hajós András bocsánatkérés élőben, egy szál gitárral A Nagy Duett adásában (Fotó: TV2)

Bochkor Gábor is járt már Hajós András cipőjében

Természetesen Gábor maga is igencsak szabadszájú, így nem idegen számára ez a helyzet, sőt elárulta, maga is keveredett már hasonló balhéba. Szerinte Hajós András nem hibázott akkorát, hiszen élő adásban könnyen előfordulhat ilyesmi.

Ez egy érdekes dolog, mert egy élő műsorban szerintem mindenkinek a szájából kijöhet valami olyasmi, ami nem illendő, nem oda való, mert egyszerűen csak poénnak szánja. Nyilvánvalóan egyébként ezt Hajós András sem gondolta komolyan, hiszen Klárika mindig remekül tudott énekelni a táncdal műfajában. Ez egyszerűen csak kijött. Mi is mondtunk már olyat, ami sértő volt valakinek, és nem is úgy gondoltuk

– vallotta be.

„Szerintem nyilvánvalóan a nagy nyomás hatására volt ez a bocsánatkérés, nem azért mert ő úgy gondolja” – tette még hozzá, a tegnapi eseményekre vonatkozóan.