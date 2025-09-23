Sztárban Sztár All Stars: "Minden hullámot megéltem, mélységével és magasságaival együtt" - Veréb Tomi megható vallomást tett

Újra dübörög minden vasárnap a népszerű átváltozó show, a Sztárban Sztár All Stars, amely az összes versenyzőben elsöprő érzelmeket szabadít fel. Nincs ezzel másképpen Veréb Tomi sem, aki múlt héten vasárnap a Maneskin frontemberét alakította. Szívhez szóló vallomásban mesél jelenlegi érzéseiről.

Fotó: Markovics Gábor

A Sztárban Sztár All Stars mindenkinek egy hullámvasút

Hullámvasút volt ez a hét... DE együtt megcsináltuk! Minden hullámot megéltem, mélységével és magasságaival együtt! Köszönöm a rengeteg biztató üzenetet és szavazatot, szerintem el sem hinnétek, hogy milyen sokat jelent! Így megyünk tovább!

- írta az Instagram oldalára, és több képet is megosztott mellé a vasárnapi műsorból.

A rajongók imádják Tomit és produkcióit, ezt nem rejtik véka alá a kommentmezőkben sem:

Szuper produkció volt, gratulálok! Nagyon király voltál Tomikám!

- hangzottak a dicséretek.