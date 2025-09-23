Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Tekla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sztárban Sztár All Stars: "Minden hullámot megéltem, mélységével és magasságaival együtt" - Veréb Tomi megható vallomást tett

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 19:32 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 23. 19:39
Veréb TomiManeskin
Igazi hullámvasút volt számára az elmúlt időszak.

Újra dübörög minden vasárnap a népszerű átváltozó show, a Sztárban Sztár All Stars, amely az összes versenyzőben elsöprő érzelmeket szabadít fel. Nincs ezzel másképpen Veréb Tomi sem, aki múlt héten vasárnap a Maneskin frontemberét alakította. Szívhez szóló vallomásban mesél jelenlegi érzéseiről.

20240613_Szente Vajk Veréb Tamás_MW_MG_.0015
Fotó: Markovics Gábor

A Sztárban Sztár All Stars mindenkinek egy hullámvasút

Hullámvasút volt ez a hét... DE együtt megcsináltuk! Minden hullámot megéltem, mélységével és magasságaival együtt! Köszönöm a rengeteg biztató üzenetet és szavazatot, szerintem el sem hinnétek, hogy milyen sokat jelent! Így megyünk tovább!

- írta az Instagram oldalára, és több képet is megosztott mellé a vasárnapi műsorból. 

A rajongók imádják Tomit és produkcióit, ezt nem rejtik véka alá a kommentmezőkben sem:

Szuper produkció volt, gratulálok!

Nagyon király voltál Tomikám!

- hangzottak a dicséretek.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu