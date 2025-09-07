Megindító jelenetek: képeken a Sztárban Sztár All Stars első adásának legizgalmasabb pillanatai

Mint az ismert, tizenkét énekes párbajával elindult a Sztárban Sztár All Stars második évada. Izgalmakban, és kiemelkedő produkciókban ezúttal sem volt hiány. A zsűri és a közönség is szíve szerint mindenkit továbbjuttatott volna, azonban mindenki tudta, hogy ez ezúttal sem lehetséges. Emiatt pedig olykor vibrált a feszültség a stúdióban.

Fotó: MATE KRISZTIAN

Galériánkban most bemutatjuk, miként zajlott Király Viktor (Teddy Swims) – Dér Heni (The Cranberries), Nótár Mary (Cher) – Nagy Adri (Connie Francis), Vásáry André (DIMASH) – Wolf Kati (Psota Irén), Vavra Bence (Freddie Mercury) – Freddie (Elton John), Veréb Tomi (Horváth Tomi) – Kocsis Tibor (Marilyn Monroe) és Völgyi Zsuzsi (Oszvald Marika) – Galambos Dorina (Dolly) párbaja.

Idézd fel az este legjobb pillanatait a fotóinkkal: