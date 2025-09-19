Elhagyta az országot az ismert műsorvezető: nem akárhol kezdett új életet Szebeni István

A TV2 egykori híradósa, Szebeni István már egy jóideje nem hallat magáról, már másfél év is eltelt, azóta, hogy alul maradt a ráckevei polgármester-választáson. Most azonban újra felívta magára a média figyelmét, ugyanis úgy néz ki, hogy a kenyai magyar nagykövetség konzula lett.

Szebeni István visszatért a politikai élet színterére

A Magyar Televízió és a TV2 egykori munkatársa, Afrikában, pontosabban Nairobiban kezdte meg új életét, Az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja oldalán pedig már szerepelnek frissült információk, köztük olvasható az új nagykövet Nyitrai Katalin neve, valamint helyettese Kun Balázs. Emellett új konzulként Szebeni István neve szerepel.

Szebeni István végigcsinált sikeresen egy külügyi képzést, sajtóértesülések szerint pedig ismerősei mindössze annyit tudnak, hogy egy afrikai országba költözött. Annak idején a híradós szerződést bontott a TV2-vel, hogy polgármester-választáson indulhasson, ahol vereséget szenvedett.