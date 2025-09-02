Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Dorina, Rebeka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Úgy láthatjuk Szandit, ahogy eddig soha

Szandi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 12:30
gyerekkori fotóénekesnőiskola
Ilyet nem mindennap látni. Szandi közösségi média oldalán jelentkezett be.
Alexa
A szerző cikkei

Nem mindennapi képpel örvendeztette meg rajongóit az énekesnő. Szandi sem ma kezdte pályáját, már régóta a hírességek sorát gyarapítja, viszont ő is kezdte valahonnan és annak a régi világnak az egyik szeletébe engedett bepillantást közösségi oldalán.

Szandi
A gyönyörű Szandi is már évek óta robotol Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Szandi is volt iskolás

Szandi korunk egyik legnépszerűbb zenei előadója, aki pontosan 43 éve lépett be az iskolás élet bugyraiba. Legutóbbi bejegyzésében a híres Első napjáról osztott meg egy gyerekkori fényképet.

Első napom a Kelta utcai Általános Iskolában😊 (1982)

- fűzte a hihetetlenül aranyos fotóhoz.

Az iskolás Szandi hátizsákot visel és vidáman nézi az őt fotózó embert. Íme a fotó, ami a híres napon készült. Szavunkra, az énekesnő semmit sem változott.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu