Úgy láthatjuk Szandit, ahogy eddig soha

Nem mindennapi képpel örvendeztette meg rajongóit az énekesnő. Szandi sem ma kezdte pályáját, már régóta a hírességek sorát gyarapítja, viszont ő is kezdte valahonnan és annak a régi világnak az egyik szeletébe engedett bepillantást közösségi oldalán.
Szandi korunk egyik legnépszerűbb zenei előadója, aki pontosan 43 éve lépett be az iskolás élet bugyraiba. Legutóbbi bejegyzésében a híres Első napjáról osztott meg egy gyerekkori fényképet.
Első napom a Kelta utcai Általános Iskolában😊 (1982)
- fűzte a hihetetlenül aranyos fotóhoz.
Az iskolás Szandi hátizsákot visel és vidáman nézi az őt fotózó embert. Íme a fotó, ami a híres napon készült. Szavunkra, az énekesnő semmit sem változott.
