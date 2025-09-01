"Mindig mozgásban vagyok!" – Szandi elárulta bomba alakja titkát

Elképesztő formában van Szandi, mintha megállt volna felette az idő – ma is ugyanúgy ragyog, mint évtizedekkel ezelőtt. Lapunknak most elárulta, mi a titka a bomba alakjának és a fiatalos kisugárzásának.

Szandi férje, Bogdán Csaba is büszke az énekesnő bomba alakjára (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

„Impulzív személyiségként mindig mozgásban vagyok, nem nagyon tudok sokáig egy helyben ülni, és ez már önmagában is égeti a kalóriákat. Az étkezésben is inkább a minőséget keresem; szeretem megízlelni az ételeket, de nem eszem túl sokat. A sport pedig mindig is az életem része volt, világéletemben mozogtam, mert nekem ez ad jó közérzetet” – kezdte a hot! magazinnak Szandi. „Persze nem vagyunk egyformák; van, aki lustább, és ez is rendben van. A legfontosabb, hogy mindenki érezze jól magát a bőrében, mert a boldogság és a kisugárzás nem a derékbőségen múlik” – magyarázta az előadó.

Hiába vékony és kisportolt valaki, nem fog ragyogni, ha nem boldog. És hány telt nő van, aki sugárzik az örömtől...

„Nem akarok senkit frusztrálni azzal, hogy sportolok; egyszerűen, ha felkúszik rám néhány kiló, már nem érzem komfortosan magam, én ilyen vagyok, és mindent megteszek, hogy megszabaduljak tőlük.”

Szandi Sztárban Sztár All Stars-os feladataira már gőzerővel készül (Fotó: archív/hot! magazin)

Szandi alakját nem a szél fújta össze

Az énekesnő csodás alakját hamarosan a képernyőn is ismét megcsodálhatják a nézők, ugyanis tizenkét év után újra színpadra lép a TV2 egyik legsikeresebb produkciójában, a Sztárban Sztár All Stars új évadában. 2013-ban, az első évadban a második helyet szerezte meg, csupán Bereczki Zoltán előzte meg, így akkor ő lett az év leg­sok­ol­da­lúbb női előadója.

„Szerintem leginkább azoknál nagy a nyomás, akik a saját év­aduk­ban is jól szerepeltek, hiszen irányukban már komoly elvárások vannak. Akik az első egy-két adásban kiestek, azoknál nincs akkora tét, nekik ez inkább egy felszabadult játék.”

Én ezüstérmes lettem, mégsem szeretném túlstresszelni magam, de tudom, hogy bizonyos fokú izgalom elkerülhetetlen.

„Biztos, hogy bennem is lesz, viszont ott áll mögöttem egy nagyon támogató család, akiknek már jeleztem: a következő időszakban nem fogok annyit főzni és takarítani, mert most más lesz a feladatom” – jelentette ki nevetve az édesanya, aki nemrég megható poszttal ünnepelte meg imádott családtagjukat.

Örök támasz A Sztárban Sztár All Stars sajtótájékoztatójára Szandit a férje, Bogdán Csaba is elkísérte, akivel immár 26 éve élnek harmonikus, szeretettel teli házasságban.



