"Nemrég még aggódtunk az egészségéért..." - megható posztban ünnepelt Szandi

Megható posztban ünnepelte Szandi családja egyik négylábú tagjának szülinapját. Bár a kis kutyus emberi években még csak a 16-ot töltötte tegnap, kutya években óriási mérföldkövet lépett át, ami rengeteg aggodalommal jár az énekesnő családjának.

Megható posztban köszöntötte fel négylábú családtagját Szandi. Fotó: Mediaworks Archív

16 évvel ezelőtt, államalapításunk ünnepén megszületett Maszatka, aki azóta is bearanyozza a napjainkat. Nemrég még aggódtunk az egészségéért, de hála az égnek és a dokinak ma boldogan ünnepelhetjük a 16. születésnapját! Isten éltessen Maszatka! Maradj még sokáig velünk!

- írta Instagram-oldalán az énekesnő.

Posztjában pár képet is mellékelt az ünnepelt családtagról, aki még saját tortát is kapott, gyertyával a tetején. Természetesen a rajongóktól sem maradtak el a gratulációk, akik a kommentekben köszöntötték fel a kis ebet.