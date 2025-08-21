UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Hajna, Sámuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Nemrég még aggódtunk az egészségéért..." - megható posztban ünnepelt Szandi

Szandi
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 17:00
énekesnőszületésnap
Az énekesnő családjának egyik tagja nagy mérföldkőhöz érkezett.

Megható posztban ünnepelte Szandi családja egyik négylábú tagjának szülinapját. Bár a kis kutyus emberi években még csak a 16-ot töltötte tegnap, kutya években óriási mérföldkövet lépett át, ami rengeteg aggodalommal jár az énekesnő családjának.

Megható posztban köszöntötte fel négylábú családtagját Szandi.
Megható posztban köszöntötte fel négylábú családtagját Szandi. Fotó: Mediaworks Archív

16 évvel ezelőtt, államalapításunk ünnepén megszületett Maszatka, aki azóta is bearanyozza a napjainkat. Nemrég még aggódtunk az egészségéért, de hála az égnek és a dokinak ma boldogan ünnepelhetjük a 16. születésnapját! Isten éltessen Maszatka! Maradj még sokáig velünk!

- írta Instagram-oldalán az énekesnő.

Posztjában pár képet is mellékelt az ünnepelt családtagról, aki még saját tortát is kapott, gyertyával a tetején. Természetesen a rajongóktól sem maradtak el a gratulációk, akik a kommentekben köszöntötték fel a kis ebet.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu