Cipruson került összetűzésbe a törvénnyel a magyar énekes: majdnem lecsukták

Szabyest Cipruson került összetűzésbe a helyi hatóságokkal. Az ügy odáig fajult, hogy kis híján börtönbe csukták. Az őt ért igazságtalanságról nem tudott tovább hallgatni.

Szabyest koncertjein igen népszerű, miközben külföldön kalamajkába került (Fotó: Szabyest)

Szabyest verekedési ügye nem várt fordulatot vett

Ahogy azt tavaly a Bors megírta: ciprusi nyaralásán támadt rá és barátaira egy csapat helyi huligán. Az énekes és társasága súlyos sérüléseket szenvedett, de hiába fordultak az igazságszolgáltatáshoz, még őket hozták ki hibásnak.

„A ciprusi Ayia Napa egy hotelében szálltam meg baráti társasággal. Egyik este bementünk a belvárosba bulizni, majd mikor tartottunk vissza a szállásra, már a szálloda külső parkolójában voltunk, amikor egy tíz fős görög társaság belénk kötött. Ütni kezdtek minket, hiába kiabáltam segítségért, senki sem jött” – taglalta akkor Szabyest a verekedés körülményeit. „A helyszínen rendőrigazolvánnyal és kitűzővel azonosította magát egy férfi, aki emlékeink szerint részt vett a minket ért támadásban. Segítségért könyörögtünk, kiabáltunk, mire azt mondta: »rendőr vagyok«, majd nevetve tovább ütött minket. Végül kiérkezett a rendőrség, akik elengedték a támadóinkat, hiába kértük, nézzék meg a biztonsági kamerák felvételét, amiből kiderül: mi semmit sem tettünk, váratlanul támadtak ránk” – mesélte akkor, most pedig új fejleményekről számolt be.

Szabyest az egyik ciprusi bíróságról jelentkezett most be lapunknál. Elmondta, üzleti ügy miatt kellett visszautaznia az országba, ahol nem várt tényekkel szembesült. Az évekkel ezelőtti támadás miatt beidézték a bíróságra, ahol garázdaság miatt állították elő őt és barátját.

Beidéztek mindenféle bizonyíték és magyarázat nélkül. Teljesen értelmezhetetlenül lett meghirdetve a tárgyalás, normális európai országban ilyen nem történt volna. Végül lezajlott a tárgyalás, ahol kiderült, minket vádolnak garázdaság miatt, és egy taxi ablakának betörése vádjával. Azzal senki sem foglalkozott, hogy miként kerültünk mi véresen a földre…

– háborgott a Farm VIP korábbi évadának sztárja.

„Azt mondták, a támadóink külföldiek lehettek, akik már elhagyták az országot, így semmit sem tehetnek, ráadásul hiába próbálták az arcukat analizálni, nem jutottak eredményre. Bár érdekes, hogy az arcukat elemezgették, de azt nem vették észre, hogy éppen ők támadtak ránk.”