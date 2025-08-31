"Nem fogom annyiban hagyni" – Szabyest kiborult egy légitársaságra: százezres kára lett!

Szabyest mostanra rutinos világjárónak számít, az elmúlt éve jó részét külföldön töltötte, Spanyolország különböző területeit járta be. Időről időre pedig visszarepül Magyarországra, koncertjei és üzleti ügyei miatt. Többnyire nem volt semmi probléma, most viszont bicskanyitogató eseménysorozattal szembesült.

Szabyest Spanyolországba többször repült az elmúlt évben, ám most pórul járt a repjeggyel és igazságot követel (Fotó: Instagram)

„Többször is próbáltam kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálattal”

Szabyest a Borsnak mesélt a kellemetlen esetről egy légitársasággal.

„Még a nyár vége előtt szerettem volna Dubajba utazni pár napra. Persze lefoglaltam a szállást, minden el volt rendezve. Majd az utazás előtt alig egy héttel, hajnalban jött a légitársaságtól egy hivatalos email, hogy: sajnálják, de a vártnál hamarabb megszűnik a Dubajba közlekedő járatuk, az én járatom is törölve lett” – mesélte Szabyest, majd hozzátette:

Azt írták, creditként visszautalják a jegy összegét, amit automatikusan meg is tettek: meg sem kérdezték, hogy jó-e így. Én készpénzben szerettem volna visszakapni az összeget, ami miatt többször is próbáltam kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálattal, nulla sikerrel

– háborgott, majd elárulta, nem is ez volt a legbosszantóbb.

Szabyest: „Nem kértek erre engedélyt…”

„Még aznap le is mondtam a szállást, persze nem kevés összeget buktam így, százezres nagyságrendről beszélünk. Az eredeti terv szerint Cipruson lett volna az átszállás, így átfoglaltam oda a szállást. Mindezt aznap, amikor hajnalban megjött az email a járat törléséről… Majd még aznap este jött egy újabb email arról, hogy mégis visszaállították a járatot… Mivel már lemondtam a dubaji szállást és megvolt az új hely Cipruson, ezért nem akartam újra variálni. Gondoltam, semmi gond: aki akar, elutazik, aki nem, annak pedig marad a jegy ára a belső számlán creditként.”

Erre másnap láttam, hogy eltűnt a belső számlámról az összeg: önkényesen visszafoglalták a jegyet újra a járatra! Szó nélkül! Nem kértek erre engedélyt…

„Megint felkerestem az ügyfélszolgálatot. Négy órát vártam a cseten, nem reagáltak, vagy ha mégis, akkor csak annyit közöltek, hogy ez nem rájuk tartozik. Írtam panaszlevelet, mire visszajött egy sablonüzenet, hogy meg van oldva a probléma, mert visszaállították a járatot. El sem olvasták, amit írtam.”