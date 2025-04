Brutálisan bántalmazta férje az Exatlon sztárját, frissen műtött vállánál fogva ráncigálta a földre

Szabó Franciska nevét az Exatlon Hungary-ből ismerhetik leginkább a nézők, ahol számos alkalommal bebizonyította, hogy egy igazi kemény csaj. Ám a magánéletében sajnos nem volt ez mindig így, a Ki vagy te valójában? podcast vendégeként Szabó Franciska bántalmazó kapcsolatáról mesélt könnyes szemmel, elképesztő őszinteséggel.

Az Exatlon Hungary Szabó Franciskája élete legszörnyűbb kapcsolatáról vallott Fotó: Szabó Franciska

Szabó Franciska párja mellett azt hitte, megtalálta a boldogságot, így el is jegyezték egymást, és megszervezték az esküvőjüket. Ám a gondok az esküvő előtt egy nappal kezdődtek, amikor a vőlegény teljesen kifordult magából, és bántalmazni kezdte kedvesét.

„Az esküvő előtti nap volt az első alkalom, hogy a vőlegényem rám emelte a kezét” – kezdte indulatosan Franciska.

A hálószobában voltunk, és a torkomnál fogva lefeszített az ágyra, aztán levert egy pofont. Lesokkolódtam, és azon gondolkodtam, hogy miért most? Ha összeházasodunk ő végig ilyen lesz?

– mesélte.

Az Exatlon Hungary sztárját műtét után is bántalmazták

Sajnos Szabó Franciska volt férje nem állt meg egy pofonnál, sőt, akkor sem kímélte a feleségét, amikor épp egy operáción esett át.

A frissen műtött vállammal leráncigált a földre, és végigrángatott a szobán

– mondta.

És, hogy érzelmileg mit él át a bántalmazott egy ilyen kapcsolatban? Franci erre is őszintén válaszolt.

Az elején egy sokkos állapotba kerülsz, nem akarod elhinni, hogy ez a valóság, mert összetöri azt az illúziót, amiben éltél. Én nem így képzeltem el az első házasságomat, és ez összetör az emberben elég sok mindent

– mondta elcsukló hangon.

Szabó Franciska exei között akadt más ijesztő férfi is

A dögös pofonosztó lapunknak tavaly augusztusban azt is elárulta, hogy Amerikában is volt egy párja, aki elől később menekülnie kellett. A testépítő férfiről az összeköltözés után derült ki, hogy kábítószer függő, ráadásul pszichopata is. Franciska miután megszabadult ettől a kapcsolattól, úgy érezte, jó időre elment a kedve a pasiktól, de egy év után mégis rátalált a szerelem egy ausztrál sportoló személyében, aki haza is költözött vele Magyarországra.