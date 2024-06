Így változott meg Szabó Franciska élete az Exatlon óta

Egymás után derültek ki dolgok róla, azt sem tudom, hol kezdjem! De összefoglalva, az új helyen elég hamar rájöttem, hogy egy szociopata drogossal élek! Addig szépen eljátszotta a hősszerelmest, de ott már az is kiderült, hogy nekem anyagilag is nagyon sokba kerül ez a kapcsolat… Onnantól már éreztem, hogy arra megy az egész, hogy lehúzzon, az egész költözést, a három havi kauciót a házra, mindent egyedül fizettem, jelenleg 30 ezer dollár mínuszban vagyok! Amit a befektetett kőkemény munkával megkerestem, el is ment!