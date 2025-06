Aggódnak a rajongók Schóbert Lara párkapcsolata miatt: hol vannak a közös képek?

Schóbert Lara tagadhatatlanul az ország egyik leggyönyörűbb influencere. Schobert Norbi és Rubint Réka elsőszülött gyermeke a szemünk előtt lett abból a tüneményes kislányból egy vadítóan szexi, fiatal fitnessguru, akinek a lába előtt ott hever az élet. És amilyen gyönyörű küllemmel áldotta meg a sors, bizony sokan joggal gondolják azt, hogy a férfiak is a lábai előtt hevernek. Lara azonban korábban beszámolt arról, hogy problémái vannak a férfiakkal: amikor párkapcsolatban él, mindig megfelelési kényszerrel küzd, aminek a vége mindig csúnya szakítás szokott lenni. Eddig úgy tűnt, végre megtalálta az igaz szerelmet, most azonban nagyon aggódni kezdtek a rajongók.

Schóbert Lara kapcsolata miatt aggódnak a rajongók

Schóbert Lara mindent megtett volna annak érdekében, hogy korábbi kapcsolat a focista szerelmével jól működjön. Ennek apropóján még le is költözött Kazincbarcikára, és ingázott a Budapesten élő családja, valamint szerelme között. Végül azonban a kapcsolat zátonyra futott, és Larának volt ideje egy kicsit rendbe szednie a gondolatait. Hajdú Péternek korábban arról mesélt, hogy ő maga soha nem volt apuci szeme fénye, éppen ezért megfelelési kényszer alakult ki benne a férfiakkal szemben. Lara akkor elmondta, hogy tudja: ez nem jó, és szeretne is rajta változtatni. 2024-ben aztán robbant a hír: Lara ismét szerelmes, és megtalálta a boldogságot a tökéletes férfi mellett. Sokak szerint Dani volt a legideálisabb pasi Lara mellé, hiszen úgy tűnt, nem is lehetnének boldogabbak. Közösen utazgattak, közösen jártak bulizni, Dani elkísérte Larát mindenhová. Teljesen bevonták őt Schoberték családi életébe, és úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben.

Most azonban aggódni kezdtek a rajongók. Lara ugyanis már hosszú ideje semmit nem posztolt a szerelméről: egyetlen poszt, egyetlen sztori sem született arról, hogy együtt vannak. Bár a régebbi képek közül több még mindig fent van Lara oldalán (amelyen kimegy Dani Lara elé a kutyusával a reptérre, amelyen összebújnak, stb.), a fiú oldalán azonban már nyoma sincs, hogy lenne barátnője. Dani fotóin a barátai és a munka látszik csupán, Laráról egyetlen kép sem tűnik fel.