Schmuck Andor menyasszonya megtörte a csendet

Gálaműsor keretében adták át a 2025-ös Emberi Értékek Díjakat, az eseményen Schmuck Andor menyasszonya is részt vett. Kinga átvette vőlegénye posztumusz elismerését.
Kinga a díjátadón elmondta, korábban még soha nem állt színpadon, nem is volt ilyen vágya, hogy a nyilvánosság elé lépjen, de nem tudott nemet mondani a gála szervezőjének. Ugyanakkor hozzátette, a jövőben is próbál majd jelen lenni azokon a helyeken, rendezvényeken, ahol Andor jelen volt, ezzel is továbbvinni a nevét és segíteni korábbi kezdeményezéseit.
A menyasszony arról is beszélt, hogy Andor mindig nagyon humoros volt, azt vallotta, élni csak így lehet. Kinga hozzátette, sokat utaztak, kirándultak, a magánéletüket viszont tudatosan óvták.
Mint ismert, 2025. július 145-én, 54 éves korában elhunyt Schmuck Andor A Tisztelet Társaságának elnökét augusztus 15-én, pénteken helyezték végső nyugalomra a Fiumei Úti Sírkertben. A temetésen művészek, barátok rótták le kegyeletüket.
