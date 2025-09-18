Schmuck Andor menyasszonya megtörte a csendet

Gálaműsor keretében adták át a 2025-ös Emberi Értékek Díjakat, az eseményen Schmuck Andor menyasszonya is részt vett. Kinga átvette vőlegénye posztumusz elismerését.

Schmuck Andor menyasszonya posztumusz díjat vett át (Fotó: SZABOLCS LÁSZLÓ / HOT! MAGAZIN)

Schmuck Andor menyasszonya továbbviszi kedvese nevét

Kinga a díjátadón elmondta, korábban még soha nem állt színpadon, nem is volt ilyen vágya, hogy a nyilvánosság elé lépjen, de nem tudott nemet mondani a gála szervezőjének. Ugyanakkor hozzátette, a jövőben is próbál majd jelen lenni azokon a helyeken, rendezvényeken, ahol Andor jelen volt, ezzel is továbbvinni a nevét és segíteni korábbi kezdeményezéseit.

A menyasszony arról is beszélt, hogy Andor mindig nagyon humoros volt, azt vallotta, élni csak így lehet. Kinga hozzátette, sokat utaztak, kirándultak, a magánéletüket viszont tudatosan óvták.