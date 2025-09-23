Saját halottjának tekinti a Kulturális és Innovációs Minisztérium Sajdik Ferencet

Sajdik Ferenc Kossuth-díjas grafikusművészt a Kulturális és Innovációs Minisztérium saját halottjának tekinti - közölte a tárca kedden az MTI-vel.
Sajdik Ferenc Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas grafikus, karikaturista, Pom Pom és Gombóc Artúr megformálója, a nemzet művésze, életének kilencvenhatodik évében hunyt el vasárnap.
Mint felidézték, Sajdik Ferenc több mint 300 könyvhöz - különösen ifjúsági és tankönyvekhez - készített illusztrációt, képei generációk szívéhez nőttek. Karikatúráit a Ludas Matyi vicclapból ismerhette meg a közönség. Igazán népszerűvé a rajzfilm tette. Csukás István meseíróval olyan rajzfilmfigurákat teremtettek együtt, mint Radírpók, Festéktüsszentő Hapci Benő vagy az esendő, csokizabáló madár, Gombóc Artúr.
Sajdik Ferenc munkásságát 1977-ben Munkácsy Mihály-díjjal, 1984-ben a Szép magyar könyv grafikai díjjal, 1988-ban érdemes művész címmel ismerték el. 2006-ban Budapest díszpolgára lett, 2012-ben Prima Primissima Díjat kapott. 2013-ban Kossuth-díjjal tüntették ki azonnal felismerhető, egyedülálló stílusú rajzaiért, kedvesen groteszk, esendő, összetéveszthetetlen karakterű figuráiért, portréiért, nagy sikerű, mára legendává vált rajzfilmjeiért és könyvillusztrációiért, páratlan életművéért.
Az alkotó 2014-ben Hazám-díjban, 2017-ben Magyar Örökség Díjban részesült. 2018-ban Dunakeszi díszpolgára lett, 2023-ban a Nemzet Művésze díjjal tüntették ki. 2025-ben Libri szerzői életműdíjjal ismerték el munkásságát gyerekirodalom kategóriában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.