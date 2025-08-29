Elképesztően aranyos: így mentek oviba Rúzsa Magdi hármasikrei

Mint az ismert, Rúzsa Magdi még 2022-ben adott életet hármasikreinek, akik a Keve, Zalán és Lujza nevet kapták.
Azóta is boldogan élnek együtt, egy családként, ma pedig igazán különleges napot élhettek át, ugyanis nem akármilyen mérföldkőhöz érkeztek: megvolt a gyerkőcök első napja az óvodában.
Megyünk az ovibaaa! Első nap. Aaaaa
- olvasható Rúzsa Magdi posztjában, aki ezúttal is hátulról mutatta meg a gyerekeket a követőinek.
Íme az aranyos fotó az énekesnő hármasikreiről:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.