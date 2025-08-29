Elképesztően aranyos: így mentek oviba Rúzsa Magdi hármasikrei

Mint az ismert, Rúzsa Magdi még 2022-ben adott életet hármasikreinek, akik a Keve, Zalán és Lujza nevet kapták.

Rúzsa Magdi gyermekei túl vannak első óvodai napjukon Fotó: Rosta Márk, Horváth Miklós

Azóta is boldogan élnek együtt, egy családként, ma pedig igazán különleges napot élhettek át, ugyanis nem akármilyen mérföldkőhöz érkeztek: megvolt a gyerkőcök első napja az óvodában.

Megyünk az ovibaaa! Első nap. Aaaaa

- olvasható Rúzsa Magdi posztjában, aki ezúttal is hátulról mutatta meg a gyerekeket a követőinek.

Íme az aranyos fotó az énekesnő hármasikreiről: