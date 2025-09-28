Nyeregre fel: cowgirl-ként kábította el a rajongókat Rubint Rella

Rubint Rella ismét forró hangulatot teremtett közösségi oldalán: legfrissebb posztjában egy hófehér mini ruhában, cowboy kalappal a kezében pózolva hódította meg követőit. A fotó az Etele Plazában készült, ahol egy Maybelline eseményen vett részt, és a képek tanúsága szerint egyszerre volt dögös és játékosan vagány.
A kommentelők rögtön elárasztották dicséretekkel. Egy hozzászóló például így fogalmazott:
Csinos és szép!
Míg mások szívecskékkel és bókokkal halmozták el a fitneszszépséget. A fehér miniruha minden részletében kiemelte Rella alakját, a cowboy kalappal pedig igazi vadnyugati hangulatot vitt az eseménybe.
A poszt pillanatok alatt több száz kedvelést gyűjtött, bizonyítva, hogy Rubint Rella továbbra is az egyik legnagyobb hatású influenszer a hazai Instagram-közösségben.
Ahogy korábban írtunk róla, miközben Rella a reflektorfényben hódít, korábbi párja, Novothny Soma egészen más oldalát mutatta meg nemrég. A focista ugyanis emberségből vizsgázott jelesre: szárnyai alá vett egy hátrányos helyzetű családban élő kisvárdai gyermeket és testvéreit, akiknek nemcsak adományokkal, hanem felejthetetlen élményekkel is kedveskedett.
Novothny így fogalmazott:
Én szeretek segíteni másokon, mondjuk úgy, hogy érzékeny lelkületű vagyok, éppen ezért elkapott az a bizonyos érzés, hogy ha tudok, akkor még többet segítsek.
Úgy tűnik, míg Rella ragyogóan uralja a közösségi médiát, addig exférje a hétköznapi hősiességből ad leckét – mindketten a maguk módján varázsolják el a közönségüket.
