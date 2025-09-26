„Mondjuk úgy, hogy...” – Megszólalt az érzéséről Rubint Rella exférje

Emberségből jelesre vizsgázott Rubint Rella exférje, Novothny Soma. Csapata, a Kisvárda a korábbi évekhez hasonlóan idén is segített egy hátrányos helyzetű családon. A játékosok által adományozott egy kisvárdai negyedik osztályos tanuló, Hudák Marcell kapott segítséget, aki hét testvérével együtt cseperedik egy háztartásban – írja a szon.hu. A Segítő Kezek Alapítvány közreműködésével tanszerek, ruhák és tartós élelmiszerek beszerzésével tették könnyebbé a család mindennapjait, de Novothny még ennél is tovább ment.
A Kisvárda csatára Marcellnek és hét testvérének, valamint szüleinek, összesen tíz belépőjegyet vásárolt a csapat DVSC elleni mérkőzésére.
Szeptember elején találkoztunk először Marcell-lel, akit körbevezettünk a Várkerti Stadionban, bevittük az öltözőbe, felvittük a pályára, ez pedig hatalmas élmény volt számára
– nyilatkozta Novothny Soma, aki az érzéseiről is beszélt.
Én szeretek segíteni másokon, mondjuk úgy, hogy érzékeny lelkületű vagyok, éppen ezért elkapott az a bizonyos érzés, hogy ha tudok, akkor még többet segítsek. Tervben volt, hogy vendégül látjuk a kisfiút a mérkőzésen, de tudtam, hogy a családnak még inkább fontos lenne az együtt töltött idő, így azt gondoltam, hogy szívesen megvendégelném őket
– mondta a Kisvárda csatára. Csak azt sajnálja, hogy pont egy olyan mérkőzésen volt kint a család, amelyen nem sikerült győzniük.
Novothny Soma azt vallja, hogy aki megteheti, annak segítenie kell, ők pedig olyan helyzetben vannak, hogy példát tudnak mutatni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.