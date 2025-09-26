Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
„Mondjuk úgy, hogy...” – Megszólalt az érzéséről Rubint Rella exférje

jótékonykodás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 10:30
Novothny Somasegítség
Novothny Somát elkapta az a bizonyos érzés, ha tud, akkor segítsen. Rubint Rella exférje szárnyai alá vett egy hátrányos helyzetű családban élő kisvárdai gyermeket és testvéreit.
Emberségből jelesre vizsgázott Rubint Rella exférje, Novothny Soma. Csapata, a Kisvárda a korábbi évekhez hasonlóan idén is segített egy hátrányos helyzetű családon. A játékosok által adományozott egy kisvárdai negyedik osztályos tanuló, Hudák Marcell kapott segítséget, aki hét testvérével együtt cseperedik egy háztartásban – írja a szon.hu. A Segítő Kezek Alapítvány közreműködésével tanszerek, ruhák és tartós élelmiszerek beszerzésével tették könnyebbé a család mindennapjait, de Novothny még ennél is tovább ment.

Rubint Rella exférje, Novothny Soma
Emberségből jelesre vizsgázott Rubint Rella exférje, Novothny Soma Fotó: kisvardafc.hu

Rubint Rella exférje ezt nyilatkozta: 

A Kisvárda csatára Marcellnek és hét testvérének, valamint szüleinek, összesen tíz belépőjegyet vásárolt a csapat DVSC elleni mérkőzésére.

Szeptember elején találkoztunk először Marcell-lel, akit körbevezettünk a Várkerti Stadionban, bevittük az öltözőbe, felvittük a pályára, ez pedig hatalmas élmény volt számára

 – nyilatkozta Novothny Soma, aki az érzéseiről is beszélt.

Én szeretek segíteni másokon, mondjuk úgy, hogy érzékeny lelkületű vagyok, éppen ezért elkapott az a bizonyos érzés, hogy ha tudok, akkor még többet segítsek. Tervben volt, hogy vendégül látjuk a kisfiút a mérkőzésen, de tudtam, hogy a családnak még inkább fontos lenne az együtt töltött idő, így azt gondoltam, hogy szívesen megvendégelném őket

– mondta a Kisvárda csatára. Csak azt sajnálja, hogy pont egy olyan mérkőzésen volt kint a család, amelyen nem sikerült győzniük. 

Novothny Soma azt vallja, hogy aki megteheti, annak segítenie kell, ők pedig olyan helyzetben vannak, hogy példát tudnak mutatni.

 

 

