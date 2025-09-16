„Szembesültem azzal, hogy készültem az apám után menni” – Rubint Réka drámai vallomása

A fitneszguru életében mindig is központi szerepet játszott a lélek és a test harmóniája, ám az elmúlt hónapokban úgy érezte, eljött az idő, hogy önmagához is újra megtalálja az utat. A Bors végigkövette hirtelen elvonulását és az ott átélt élményeit, valamint azt is, hogy számára a család jelenti azt a biztos pontot, azt a sziklát, amelyhez bármikor visszatérhet. Éppen ezért fontos, hogy időről időre megújuljon – saját magáért és szeretteiért is. Rubint Réka továbbá beszámolt rémisztő élményeiről elhunyt édesapja kapcsán.

Rubint Réka férje, Schobert Norbi mindenben támogatja a feleségét (Fotó: Szabolcs László)

Rubint Réka nyaralása során jött rá, hogy: „Minden bennünk őrződik”

„A múltunkat akár emlékszünk rá, akár nem, már elmentették. Mint a repülőgép fekete doboza, ami minden adatot megőriz, bármilyen kár is éri. Így őrzik bennünk az ízek, az illatok, a pillanatok is, hogy egy nap előbújjanak” – mesélte Réka, aki Balin szembesült azzal, hogy a múlt – bár elfelejtettük – mégis hat ránk.

A Melukat ceremónia Guru Kadek vezetésével különleges élményt nyújtott számára. Ez az ősi tisztító szertartás a szent forrás vizében zajlik, amely nemcsak a testet, hanem a lelket is megérinti. Ősi mantrák és imák közepette a víz lemossa a félelmeket, fájdalmakat, a múlt terheit.

„Ahogy a víz végigáramlik rajtad, érzed, hogy könnyebb leszel, tisztább, és közelebb kerülsz önmagadhoz. Ez a pillanat az elengedésről és az újjászületésről szól” – mondta Réka a Borsnak.

Schobert Norbi felesége spirituális fejlődésére büszke (Fotó: Szabolcs László)

Rubint Réka édesapja üzent a túlvilágról

Réka vallomása szerint az elvonuláson mélyen átérezte elhunyt édesapja jelenlétét is. Régóta hiszi, hogy apukája a túlvilágról üzen neki, hiszen több furcsa, megmagyarázhatatlan jelenség történt vele. Idén márciusban például szarvasagancs esett le otthonában, pont édesapja születésnapján, amit a biztonsági kamera is rögzített.

A balinéz elvonulás során azonban olyan mélységekbe került, amit addig elképzelni sem tudott.

Én azt gondoltam, hogy elengedtem, hogy meggyászoltam őt. De az utolsó vízesésnél, amikor bementem a víz alá, elkezdtem zokogni. Képzeld el, ott szembesültem azzal, hogy készültem utána menni

– vallotta megrendülten a TV2 esti magazinműsorában.