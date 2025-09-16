„Szembesültem azzal, hogy készültem az apám után menni” – Rubint Réka drámai vallomása

A fitneszguru életében mindig is központi szerepet játszott a lélek és a test harmóniája, ám az elmúlt hónapokban úgy érezte, eljött az idő, hogy önmagához is újra megtalálja az utat. A Bors végigkövette hirtelen elvonulását és az ott átélt élményeit, valamint azt is, hogy számára a család jelenti azt a biztos pontot, azt a sziklát, amelyhez bármikor visszatérhet. Éppen ezért fontos, hogy időről időre megújuljon – saját magáért és szeretteiért is. Rubint Réka továbbá beszámolt rémisztő élményeiről elhunyt édesapja kapcsán.
„A múltunkat akár emlékszünk rá, akár nem, már elmentették. Mint a repülőgép fekete doboza, ami minden adatot megőriz, bármilyen kár is éri. Így őrzik bennünk az ízek, az illatok, a pillanatok is, hogy egy nap előbújjanak” – mesélte Réka, aki Balin szembesült azzal, hogy a múlt – bár elfelejtettük – mégis hat ránk.
A Melukat ceremónia Guru Kadek vezetésével különleges élményt nyújtott számára. Ez az ősi tisztító szertartás a szent forrás vizében zajlik, amely nemcsak a testet, hanem a lelket is megérinti. Ősi mantrák és imák közepette a víz lemossa a félelmeket, fájdalmakat, a múlt terheit.
„Ahogy a víz végigáramlik rajtad, érzed, hogy könnyebb leszel, tisztább, és közelebb kerülsz önmagadhoz. Ez a pillanat az elengedésről és az újjászületésről szól” – mondta Réka a Borsnak.
Réka vallomása szerint az elvonuláson mélyen átérezte elhunyt édesapja jelenlétét is. Régóta hiszi, hogy apukája a túlvilágról üzen neki, hiszen több furcsa, megmagyarázhatatlan jelenség történt vele. Idén márciusban például szarvasagancs esett le otthonában, pont édesapja születésnapján, amit a biztonsági kamera is rögzített.
A balinéz elvonulás során azonban olyan mélységekbe került, amit addig elképzelni sem tudott.
Én azt gondoltam, hogy elengedtem, hogy meggyászoltam őt. De az utolsó vízesésnél, amikor bementem a víz alá, elkezdtem zokogni. Képzeld el, ott szembesültem azzal, hogy készültem utána menni
– vallotta megrendülten a TV2 esti magazinműsorában.
A spirituális vezetők segítségével Réka visszautazott saját gyerekkorába is, egészen a magzati korig.
„Felfakasztottak bennem emlékeket, amiket teljesen elfelejtettem. A víz alatti légszomj például a születés pillanatát idézte fel bennem. Egy másodperc alatt 47 év futott le előttem. Döbbenetes és felemelő élmény volt egyszerre” – árulta el a Tények Pluszban.
Rubint Réka úgy érzi, Bali új kapukat nyitott meg számára: megtanította, hogy a gyász sosem lineáris, a múlt mindig velünk van, és az igazi tisztulás belülről kezdődik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.