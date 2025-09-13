Emlékszel még a Big Brother Pongójára? Így él most a bugyikereskedő

Az ezredforduló után megkaptuk az első vérbeli reality-t, amire máig emlékszik mindenki, aki nézte. A Big Brother sikerének egyik eleme a remekül összeválogatott játékosokban rejlett, akikről manapság alig tudni valamit. De most Pongó elárulta nekünk, hogy telnek a napjai. „Nagyon sok helyre hívnak, csak nem megyek el, nemrég egy valóságshow-ba is hívtak. A készítők kérését tiszteletben tartom: nem mondom el, melyik volt, de nyaralni mentem helyette. Első a család” – kezdte Pongó, a hazai Big Brother első szériájának emlékezetes szereplője a Borsnak.
„Anyagilag nincs problémám, nem is lesz. Én azt megalapoztam elég rendesen, már gyerekként is gyűjtöttem kétforintosokat. Ami a tévészereplést illeti, szerintem minden ember exhibicionista: van, aki kicsit, van, aki nagyon. Én a mai napig meg akarom váltani a világot, és ehhez néha épp elég, ha rendesen elvégzed a munkát. Én mindent pozitívan nézek. Minden valamiért történik, dolgozik a karma. Ha valaki nagyon rossz, gonosz ember, meglesz a büntetése” – fejtegette.
Tanult zenét, gyerekkorában az úttörőzenekarral és egy kamarazenekarral többször volt külföldön. „Dobos, ütőhangszeres voltam. Jó hangom is volt, de kiszedték a mandulám, a torkom pedig már nem bírja a terhelést. Vendéglátóztunk is egy időben, de most nem foglalkozom zenével” – mondta.
Lassan Zoltán "művésznévvel" lett országosan ismert, de civilként is profitált a műsorból. „Én nagyon sokat üzletelek, sportolok, testépítéssel foglalkozom. Ismerik a nevem, megbíznak bennem. Én meg is teszek mindent azért, hogy minél gyorsabban megcsináljam a feladatokat. A mai napig profitálok az ismertségből.”
A fehérneműboltja még megvan Komlón, ezt a felesége vezeti, ő naturál testépítéssel foglalkozik, edzéseket tart egy sportegyesületben. „Szteroidhoz soha nem nyúltam. Tanulmányoztam hunok, kunok étrendjét, átnéztem a római gladiátorok étkezését, ki is próbáltam. Amit pár éve elkezdtem, az jött be: kérődző állatok húsát kell enni szénhidráttal.”
„Abszolút egészséges vagyok, edzek, mint egy őrült. Most voltam hatvanéves, járok kontrollra. Mindent megtettem, hogy összerakjam magam. Negyven év meló van ebben, ötezer oldalt lehetne leírni, de megmutatni könnyebb” – magyarázta. Pongó szerint 25 évesnek néz ki a teste, korábban pedig rekordokat is próbált megdönteni.
Sok évvel ezelőtt kirabolták a boltját, úgy becsüli, hogy akkor 30 milliós értékről volt szó, de a holmi nyolcvan százaléka előkerült. Az edzés mellett numizmatikával foglalkozik gyerekkora óta, érmegyűjtő ötven éve, főleg az ókori érmék érdeklik, legyen az görög városállamokból származó vagy római veret.
„Pénzmúzeum nyitásának ötlete is felmerült bennem. Fontos a szerzési vágy: van, hogy mindent megteszel, hogy megszerezz egy érmét, de ha már a kezedben van, nem érdekel. Aki komoly gyűjtő, tudja, hogy működnek ezek a dolgok. Adott esetben egy bronzérme ezerszer többet érhet, mint egy aranypénz. Attól függ, milyen verdejegy van rajta, mennyire ritka. Ma már speciális helyen, speciális körülmények közt tartom az érméket” – mesélte.
Az első Big Brother csapata szétszóródott, de ez 23 év után érthető. „Renátóval szoktam beszélgetni, bár mostanában nem hívtam. Híres zenész lett, nagyon komolyan vette a gitározást. Amúgy mindenkit az élet másfelé vitt” – jegyezte meg. A műsort a TV2 majdnem feltámasztotta 2023-ban, de végül más formátumot vett elő.
Pongó ma már nem nagyon nézi a televíziót, mint mondta, mellette nem tud megmaradni senki, mert folyamatosan kapcsolgat: főképp tudományos műsorokat, történelmi filmeket néz, ha leül a készülék elé véletlenül.
