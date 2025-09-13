Emlékszel még a Big Brother Pongójára? Így él most a bugyikereskedő

Az ezredforduló után megkaptuk az első vérbeli reality-t, amire máig emlékszik mindenki, aki nézte. A Big Brother sikerének egyik eleme a remekül összeválogatott játékosokban rejlett, akikről manapság alig tudni valamit. De most Pongó elárulta nekünk, hogy telnek a napjai. „Nagyon sok helyre hívnak, csak nem megyek el, nemrég egy valóságshow-ba is hívtak. A készítők kérését tiszteletben tartom: nem mondom el, melyik volt, de nyaralni mentem helyette. Első a család” – kezdte Pongó, a hazai Big Brother első szériájának emlékezetes szereplője a Borsnak.

Pongó már nem megy valóságshow-ba (Fotó: TV2)

BB Pongó nem akar tévézni

„Anyagilag nincs problémám, nem is lesz. Én azt megalapoztam elég rendesen, már gyerekként is gyűjtöttem kétforintosokat. Ami a tévészereplést illeti, szerintem minden ember exhibicionista: van, aki kicsit, van, aki nagyon. Én a mai napig meg akarom váltani a világot, és ehhez néha épp elég, ha rendesen elvégzed a munkát. Én mindent pozitívan nézek. Minden valamiért történik, dolgozik a karma. Ha valaki nagyon rossz, gonosz ember, meglesz a büntetése” – fejtegette.

Tanult zenét, gyerekkorában az úttörőzenekarral és egy kamarazenekarral többször volt külföldön. „Dobos, ütőhangszeres voltam. Jó hangom is volt, de kiszedték a mandulám, a torkom pedig már nem bírja a terhelést. Vendéglátóztunk is egy időben, de most nem foglalkozom zenével” – mondta.

Az első Big Brother csapata, Pongó (bal szélen) már a beköltözéskor jelezte, hogy üde színfoltja lesz a játéknak (Fotó: TV2)

Lassan Zoltán "művésznévvel" lett országosan ismert, de civilként is profitált a műsorból. „Én nagyon sokat üzletelek, sportolok, testépítéssel foglalkozom. Ismerik a nevem, megbíznak bennem. Én meg is teszek mindent azért, hogy minél gyorsabban megcsináljam a feladatokat. A mai napig profitálok az ismertségből.”

Pongó a római gladiátorok étrendjét követte

A fehérneműboltja még megvan Komlón, ezt a felesége vezeti, ő naturál testépítéssel foglalkozik, edzéseket tart egy sportegyesületben. „Szteroidhoz soha nem nyúltam. Tanulmányoztam hunok, kunok étrendjét, átnéztem a római gladiátorok étkezését, ki is próbáltam. Amit pár éve elkezdtem, az jött be: kérődző állatok húsát kell enni szénhidráttal.”