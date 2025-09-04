Intim fotók kerültek fel a netre Ördög Nóráról, megőrülnek a rajongók

Ördög Nóra és Nánási Pál 2008 óta alakot egy párt, és éppen a mai napon ünneplik a 15. házassági évfordulójukat. Szerelmük gyümölcseként két gyermekük született, Mici és Vencel.

Ördög Nóra és a férje, Nánási Pál

Fotó: archív / hot! magazin

A közösségi oldalaikon megosztott családi felvételek miatt nyitott könyv az életük, ám van, amit így is megtartanak maguknak. Ahogy tették ezt a mostani képsorozattal is, amelynek csak két pillanatát osztotta meg a fotós.

"Ma 15 éve vagyunk házasok. Ezt a képet pár hete lőttem róla, a hold fényénél, ami betűzött a stúdió ablakán. Nagy pillanat volt. Kicsit szemcsés lett, de ennyi év alatt, ez előfordul. A két mozdulatot pár másodperc választja el egymástól, és természetesen a mozdulat folytatódott. Azok a képek már csak a miénk"- írta Nánási Pál az intim képek mellé.

A rajongók nem győzik dicsérni a párost és természetesen a műsorvezetőnő szépségéről is ódákat zengenek a kommentszekciókban. "Csodaszép nő! Reggel, délben, este! Az egyik legtermészetesebb szépség, akit kedvelek az ismert emberek közül! És irigylésre méltóan szép család vagytok! Szívből gratulálok!" - írta az egyik rajongó.