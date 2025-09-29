Gyanús jelek: várandós lehet a Next Top Model Hungary sztárja

Szaniszló Kitti Léda a Next Top Model Hungary 2024-es évadában versenyzett, és az ország is így ismerhette meg, ám azóta már Matuz Kitti néven találhatjuk meg a közösségi oldalakon. A modell tavaly július végén ment feleségül kedveséhez, Matuz Ádámhoz, akivel egy videós céget vezetnek közösen. A házaspár azóta megtalálta az álomotthonát is, sőt, most úgy tűnik, hamarosan újabb fordulóponthoz érkeznek.

A Next Top Model Hungary Szaniszló Kittije babát vár a rajongók szerint, a TikTok-oldala buktatta le

(Fotó: Szabolcs László)

A Next Top Model Hungary Kittije tudatosan nem sokat oszt meg a magánéletéből, de természetesen utólag a követőinek is beszámol a nagy eseményekről. Ők persze sok esetben nem bírják kivárni míg ez bekövetkezik, így nyomozásba kezdenek, és erőfeszítéseiket legtöbb esetben siker koronázza. Most épp olyan jelekre lettek figyelmesek, amik szerint Szaniszló Kitti várandós lehet. A fiatal lány ugyanis a legtöbb fotóján nem fél megmutatni csinos alakját, ám az elmúlt egy hónapban készült képéken szinte csak bő pulóverekben látható, annak ellenére, hogy ezt az elmúlt hetek időjárása nem indokolta. Ez persze még önmagában nem bizonyíték, de a követői nem álltak meg itt.

Szaniszló Kitti férje, Matuz Ádám mellett minden álmát valóra tudja váltani

(Fotó: Instagram)

Egy komment buktatta le a Next Top Model Hungary sztárját

Szaniszló Kitti TikTok-oldalán meglehetősen aktív, nemcsak tartalomgyártás szempontjából. A fiatal feleség előszeretettel osztja meg mások szimpatikus vagy épp hasznos videóit, sőt ha úgy érzi, gyakran kommentel is. Épp ez az, ami miatt a rajongói szinte biztosak benne, hogy gyermeket vár. Kitti ugyanis egy „kedvenc babatermékekről” szóló videóhoz fűzött kommentárt, ami szinte félreérthetetlen.

Köszönjük a tippeket, elteszem áprilisig!

– írta a videóhoz, amiből a követői azt feltételezik, hogy áprilisra várja első gyermekét.

Emellett az influencer egy olyan, egyébként humornak szánt videót is megosztott, amiben egy kismama a teste változásain kesereg, a párja pedig nyugtatni próbálja. Ez a hozzászólók szerint ismét csak arra utal, hogy Szaniszló Kitti várandós.