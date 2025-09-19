Nemcsák Károly szerint a Digitális Polgári Körök jó irányt mutatnak

Sok éve már annak, hogy Nemcsák Károly karaktere „beszállt az internetbe”. A színész, akkor nem gondolta, hogy évtizedekkel később éppen az online tér lesz az a csatamező, ahol szükséges lesz harcba indulnia az eszméi és gondolatisága megvédéséért. A színész ugyanakkor kész arra, hogy a Digitális Polgári Körök zászlói alatt, vitába szálljon azokkal, akik a széthúzást erőltetik, és arra is, hogy elérje nálik azt a békés konstruktív hangnemet, amit éppen úgy sajátjának vall, mint az a közel 72 ezer honfitársunk, akik szintén csatlakoztak egy-egy Digitális Polgári Kőrhöz.
Nemcsák Károly a Innovatív Zala-Hih Tech Magyarországért Polgár Kör tagja a Metropolnak mesélt a döntése hátteréről és természetesen üdvözölte a szombati, országos találkozó létrejöttét is. – Igyekszem ott lenni szombaton a Digitális Polgári Körök találkozóján. Nagyon bízom benne, hogy semmi nem jön közbe, hiszen valóban fontosnak tartom a rendezvény üzenetét és eszmeiségét. Hogy miért csatlakoztam a High Tech Polgári Körhöz? Nagyon egyszerű! Szerintem nem vagyok egyedül azzal, hogy nehezen és egyre nehezebben viselem, hogy az online térben minősíthetetlen szintre süllyedt a kommunikáció. Ez ellen tenni kell!
Ezért is örültem, amikor Orbán Viktor miniszterelnök úr a nyáron meghirdette a Polgári Körök megalapítását, hiszen így a hozzám hasonló, szelídebb habitusú embereknek is lehetőséget nyitott arra, hogy szervezett keretek között harcolhassunk a durvaság ellen.
– Mivel valóban nem vagyok egy durva ember, örömmel veszek minden olyan kezdeményezést, ami békés, nyugodt vitának biztosít teret – kezdte a Metropolnak Nemcsák Károly a József Attila Színház igazgatója, aki mélyen hisz benne, hogy az előttünk álló nehéz időszakban ő maga is sokat tehet azért, hogy egyfajta pozitív változás induljon el az egyet nem értő emberek között is az online térben.
– Ez egy folyamat, ami ráadásul hosszú távú, vagyis a hatásait nem lehet egyik pillanatról a másikra érzékelni.
Nem vagyok idealista, így tisztában vagyok vele, hogy nehéz hét hónap áll előttünk. Ugyanakkor nagyon szeretném, ha az emberi méltósága mindenkinek megmaradna.
– Ugyanakkor abban is bízom, hogy olyan szakemberekre és hiteles politikusokra adhatjuk majd le a szavazatunkat, akikben eddig is bízhattunk és akikben a jövőben is bízhatunk. Nem baj, ha mások, másképpen látják a világot! Nem kell egyszínűnek lennünk! De a tisztelet és a megbecsülés fontos értékeink és csak a jó értelemben vett párbeszéd vihet minket tovább a megkezdett úton – fogalmazott Nemcsák Károly.
