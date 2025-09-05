Nagy Edmond: A Megasztár óta minden megváltozott

Az első Megasztár sok énekesnek indította el a pályáját, Nagy Edmond is ezen a területen maradt, máig a fellépésből, zenélésből él. Az új Megasztárt nézi majd, ha épp otthon lesz, és nem koncertezik. „A Megasztárban új tehetségeket fedeznek fel, ami jó dolog. Az előző évadba is belenéztem, de sokszor épp akkor nekem is bulim, fellépésem volt. Úgy látom, hogy a tehetségkutatók elmentek rossz irányba, de ez színvonalas műsor lett” – mesélte Nagy Edmond a Bors megkeresésére.

Nagy Edmond, az első Megasztár énekese továbbra is a pályán, havi 7-8 koncertet ad

(Fotó: Nagy Edmond)

Nagy Edmond szerint az első Megasztár hatása elképesztő volt, nem lehet a többihez hasonlítani, az országos turnén tolongtak az emberek. A régi társakkal azonban már nincs napi viszony, Kandech Evelyne halála pedig megrázta: „A szeretet és a tisztelet ugyanúgy megmaradt, nem járunk össze, de néha ráírunk egymásra. Evelin hozzám nagyon közel állt, de őt mindenki szerette. Mi rögtön megszerettük egymást. Barátok voltunk, szinte testvéri kapcsolat volt közöttünk, a halálhíre pedig mindenkit megviselt. Nem tudtam, hogy beteg, ezt magában tartotta. Nagyon bántott, hogy nem szóltak, hogy mikor volt a temetése: nem lehettem ott. Szerveznek egy megemlékezést, azon viszont ott leszek.”

Céges bulik, falunapok, Nagy Edmondot mindet szereti

Az énekesnek jól sikerült a nyár, sok fellépése volt, havonta hét-nyolc helyre várták. Általában egyedül megy, de egyre többször mondják, hogy zenekarral érkezzen, így jövőre összeállhat körülötte egy banda. Nagy Edmond mostanában sokszor duettezik egy Kollár Judit Ditta nevű énekesnővel, jövőre terveznek még közös projektet: a hangját is kedveli, emberként is szereti.

Különféle fellépései is vannak, megy falunapra, de nagy bulik is vannak Budapesten. „Én nagyon tisztelem a közönséget, minden bulit egyformán szeretek. Vannak zárt körű bulik, céges rendezvények, amelyek nem önálló fellépések. Sokszor előfordul, hogy egy cég születésnapjára hívnak, ilyenkor megmondják, milyen jellegű műsort akarnak. Van, hogy kifejezetten kérnek egy dalt” – mesélte. Fellépés szempontjából a nyár és az év vége erős, január és február már kevésbé.