Hivatalos: ekkor tér vissza a Megasztár!

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 12:17 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 15. 12:24
Megasztártbejelentés
Már az ízelítő is hihetetlen.
K. C.
A szerző cikkei

Tizenkét év kihagyás után 2024 szeptember 22-én startol el újra a TV2-n a zenés tehetségkutató műsor. 2025-ben sem maradunk új Megasztár nélkül, ugyanis a Tv2 pár perccel korábban megtette a hivatalos bejelentést! Ráadásul a közleményben felhívták a figyelmet, hogy ez a Megasztár más lesz, mint a tavalyi! 

2025.szeptember 6-ától szombat esténként a TV2-n.

Az ígéret szerint ez az évad tele lesz feszültséggel és könnyekkel… Íme egy kis ízelítő:

 

