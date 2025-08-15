Hivatalos: ekkor tér vissza a Megasztár!

Tizenkét év kihagyás után 2024 szeptember 22-én startol el újra a TV2-n a zenés tehetségkutató műsor. 2025-ben sem maradunk új Megasztár nélkül, ugyanis a Tv2 pár perccel korábban megtette a hivatalos bejelentést! Ráadásul a közleményben felhívták a figyelmet, hogy ez a Megasztár más lesz, mint a tavalyi!

2025.szeptember 6-ától szombat esténként a TV2-n.

Az ígéret szerint ez az évad tele lesz feszültséggel és könnyekkel… Íme egy kis ízelítő: