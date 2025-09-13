Máig nem tudod, mit jelent a Müszi? Ez a 80-as évek legfurcsább magyar reklámjának története

A korábbi évtizedekben is számos betűszó bukkant fel az üzleti és a hétköznapi életben: az IBUSZ-t mindenki ismerte, de nagyon kevesen tudták, hogy mit jelent: az Idegenforgalmi Beszerzési Utazási és Szállítási Rt. neve volt. Az ÁPISZ hallatán nem biztos, hogy mindenki kapásból megmondta volna, hogy az Állami Papír- és Írószerkereskedelmi Vállalat bújik meg mögötte, az ÁFÉSZ-ról mindenki tudta, mit talál ott, de kevesen mondták volna meg kapásból, hogy az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet a megfejtés. De mi volt a Müszi?

A Müszi-reklám egyszerű volt, de hatásos (Fotó: MTVA)

Amikor a „MÜSZI” betűszó elhangzott a televízióban, nem csak a többség nézett értetlenkedve, hanem mindenki - de tömörségével, egyszerűségével kitűnt a színes-zajos reklámfolyamból. A 80-as években a tévéújság a reklámblokkokat még külön feltüntette, így a tévéző csak annyiban lehetett biztos, hogy valamilyen reklámot lát, egy kalapos, szigorú, csettintő úr formájában, de a Müszi szó az égvilágon semmit nem jelentett az átlagembernek, aki nem ismerte a Mezőgazdasági Üzemszervezési Számítástechnikai és Informatikai Részvénytársaságot.

A Müszi megjelent a hétköznapi nyelvben

A minimalista reklám mindazonáltal elérte a célját, mert az emberek a következő hetekben, hónapokban sokat beszéltek a Müsziről, találgatták miről lehet szó. A szó elterjedt, anélkül, hogy használói tudták volna, hogy egy túlnyomórészt mezőgazdasági szoftvereket forgalmazó cég van a háttérben. A pár másodperces reklám szereplőjét, az egyetlen, milliók számára érthetetlen szót kimondó Bazsó Csongort bizonyára sokan felismerték utána.

A Müszi titokzatos és érthetetlen volt, de jó ötletnek bizonyult, mert brandet épített hetek alatt, még akkor is, ha átlagember nem vett hetente szoftvereket - főképp nem a 80-as években, amikor még nemigen volt személyi számítógép a magyar háztartásokban, legfeljebb Commodore 64. A cég pedig kiadta Bazsó könyvét 80 oldalon, a címe Le a kalappal – egy sikeres reklám anatómiája: a szerző ebben azon elmélkedik, mi a reklám szerepe, számít-e a hossza, és próbálja megfejteni, miért vált egy csapásra ismerté és kedveltté.