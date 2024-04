Miklósa Erika kislánya történetet írt az örökbefogadásról

Minden anyuka szeretné megadni a gyermekének azt, amire vágyik. Az viszont különösen jó érzés, ha azt látja, hogy olyan tárgyra áhítozik a csemetéje, ami hasznos és produktivitásra sarkallja. Így történt az is, hogy Miklósa Erika boldogan adott egy írógépet a lányának, Bibinek.

Miklósa Erika büszke anyuka - Fotó: ARCHÍV

– Mindenben támogatjuk, de nagyon örültem annak, hogy nem laptopot kért a születésnapjára, hanem írógépet. Konkrétan egy régi, kopogós írógépre vágyott! Az egyik kedvenc sorozatában a főszereplő írt ilyen típusú gépen.

Most mindennap ír egy történetet, az első például egy cica örökbefogadásáról szólt.

Emellett naplót is ír, amiben egy fiktív japáni utazásról számol be, ugyanis nagy álma, hogy újra eljusson oda. Tehát mindenféle történeteket és meséket fogalmaz meg. Sokszor felrakom a hivatalos oldalamra ezeket, mert szerintem nagyon bölcsek és előremutatóak egy gyerek meglátásai – kezdte a hot! magazinnak az opera-énekesnő. – Gyerekkoromban én is ugyanígy írtam történeteket, saját naplót, illetve elképzelt meséket, sztorikat.

Miklósa Erika díjat nyert A legjobb zsűritag kategóriában

Nemrég Erika nagy megtiszteltetésben részesült: elnyerte a Televíziós Újságírók Díját A legjobb zsűritag ka­te­gó­riá­ban.

– Nagyon boldog vagyok! Szerintem mindig jó érzés nyerni, de ennek a díjnak különösen örültem. Fantasztikus élmény volt a fiatal tehetségek útját egyengetni és versenyezni értük és velük.

Ráadásul ez a műsor pont egy olyan időszakban kezdődött, amikor éppen nem a legjobb passzban voltam (ekkor volt ugyanis az operaigazgatói pályázat), és nagyon sokat segített abban, hogy elterelje a figyelmemet.

Miklósa Erika zsűritag volt - Fotó: SZABOLCS LÁSZLÓ

Amikor átvette a díjat, egy kis papírtekercs volt a kezében: a lánya, Bibi vigaszdíja, amit Ördög Nórának ajánlott, ugyanis őt is jelölték ebben a kategóriában.

– Azért készítette a rajzot, hogy ha nem én nyerek, akkor az enyém legyen ez a rajz, ha pedig én nyerek, akkor Nórié.

Nem akarta, hogy valamelyikünk is szomorú legyen.

A rajzon virágok, szívecskék vannak, illetve egy vizslakutya arca. Amikor Nóri férje (Nánási Pál – a szerk.) engem fotózott, találkoztam az azóta elhunyt vizslájukkal is, meséltem róla Bibinek, ezért rajzolta le őt is.