„Nem mindenki szeret, de nem is mindenki számít” – Hegyes Berci kiosztotta a kritikusait

Hegyes Berci, a Dancing with the Stars korábbi sztártáncosa és a Nagy Duett idei évadának egyik legnagyobb meglepetése, most nemcsak a színpadon, hanem a magánéletében is új fejezetet nyitott. A táncos és párja, Mihályfi Luca kapcsolata a nyilvánosság előtt is egyre mélyebb és őszintébb, viszont ez nem jelenti azt, hogy kevesebb támadás és kritika éri őket, sőt. Berci egyszer és mindenkorra tiszta vizet öntött a pohárba a Bors kedvéért.

Hegyes Berci Mihályfi Luca mellett kivirágzott (Fotó: Instagram)

Hegyes Berci köszöni szépen, jól van

„Nagyon jól érezzük magunkat a bőrünkben. Általában vagy nagyon szeretnek minket, vagy nagyon nem” – mondta őszintén, utalva arra, hogy kapcsolatuk bizony megosztja a nyilvánosságot. De Berci már nem az a fiú, akit befolyásol a közvélemény: „Nem fog mindenki szeretni, de nem is mindenki számít. Megvannak azok az emberek, akik mindig itt lesznek mögöttem, és úgy fogadnak el, ahogy vagyok”

– vallotta be a táncos.

Berci szerint Luca oldalán végre igazán önmaga lehet. Az együttélésük óta sokkal bátrabban vállalja fel stílusát, és ma már nem fél ékszereket hordani vagy merészebb ruhákat viselni:

Korábban nem volt hozzá merszem, de ha van egy olyan ember az életedben, aki teljes mellszélességgel támogat és biztosít afelől, hogy melletted van, akkor nem kérdés, hogy bátrabb leszel. Ez nálunk is így történt

– árulta el.

Akinek nem tetszik az "Új Berci", nyugodtan kövesse ki

A változást sokan nem értik, de ő ezzel nem kíván foglalkozni. Berci eljutott oda, hogy ha ez nem tetszik az embereknek, nyugodtan kövessék ki. Nem akarja, hogy visszatartsák ezek a kommentek. A közösségi médiában kapott visszajelzések tanulságosak abból kiindulva, hogy elmondása szerint követőinek a 90 százaléka nő:

„Beskatulyáztak aranyos, kedves, jól nevelt kisfiúnak, aki szépen beszél és bánik a lányokkal, ami így is van, de egy embernek nem csak egy oldala van” – tette hozzá. Berci most éli meg igazán a szabadságot, és Luca mellett kezdi elfogadni és szeretni önmagát:

Végre kezdek olyan emberré válni, aki sokkal jobban szereti önmagát – Lucának köszönhetően

– vallotta be a Dancing sztárja.