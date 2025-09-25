Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Forró látvány: egy szál topban feszít Metzker Viki - Fotó

Metzker Viki
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 18:25
felsődögös
A csinos lemezlovas még rossz időben sem öltözik fel.

Meg kell hagyni Metzker Viki nem véletlenül rajongók kedvence. Nem csak tehetséges DJ, de a külsejével is bármikor elcsavarja a férfiak fejét.

Metzker Viki
Metzker Viki szexi fotót tett ki Fotó: Instagram

Metzker Viki képe felmelegíti a hidegebb napokat is

Hiába köszöntött be az ősz és az esős, borús idő Metzker Viki az otthon melegében élvezi, hogy bármilyen idő is legyen odakint, ő odabent megteremti a topos időjárást.

Legutóbbi posztjában, mintha csak önmagával azonosulna „sex symbol” (szex szimbólum) feliratú topjában, merengve nézi a kinti esős időt. Bár nem rég tette ki dögös fényképét a kedvelések csak úgy elözönlik, ahogy a kommentek hada is elkezdett már szaporodni a bejegyzés mellett. A merész lemezlovas keblei csak úgy feszítik apró felsőjét.

 

