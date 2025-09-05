Merész: lukacsos bikiniben hódít Metzker Viki - Fotók

Metzker Viki nem riad vissza attól, hogy szexi fotókat osszon meg a közösségi oldalán hatalmas követőtáborával. Ám a dögös lemezlovas ezúttal egy minden eddiginél bevállalósabb poszttal jelentkezett.
Metzker Viki az Instagram-oldalán egy friss fotósorozatot osztott meg, amelyen az látható, ahogy a tükör előtt egy lukacsos, fekete bikiniben pózol.
A követői nem győznek betelni a látvánnyal. Záporoznak a dicsérő hozzászólások.
– Csodálatos vagy, Viki! - fogalmazott az egyik kommentelő.
– Wow - jegyezte meg egy másik rajongó.
– Fantasztikus az alakod Viki - lelkendezett egy harmadik követő.
Mutatjuk a Metzker Vikiről készült káprázatos fotókat:
