Merész: lukacsos bikiniben hódít Metzker Viki - Fotók

Metzker Viki nem riad vissza attól, hogy szexi fotókat osszon meg a közösségi oldalán hatalmas követőtáborával. Ám a dögös lemezlovas ezúttal egy minden eddiginél bevállalósabb poszttal jelentkezett.

Metzker Viki nem sokat bízott a képzeletre Fotó: Instagram

Metzker Viki az Instagram-oldalán egy friss fotósorozatot osztott meg, amelyen az látható, ahogy a tükör előtt egy lukacsos, fekete bikiniben pózol.

A követői nem győznek betelni a látvánnyal. Záporoznak a dicsérő hozzászólások.

– Csodálatos vagy, Viki! - fogalmazott az egyik kommentelő.

– Wow - jegyezte meg egy másik rajongó.

– Fantasztikus az alakod Viki - lelkendezett egy harmadik követő.

Mutatjuk a Metzker Vikiről készült káprázatos fotókat: