Várandós Megyeri Csilla: egy év után alapít családot bokszoló párjával – Mutatjuk, hogy jöttek össze

Megyeri Csilla és Nicola Sarciá szerelme ugyan viharban született, de úgy tűnik, a kapcsolatuk kiállta a próbát. A műsorvezető és fiatal szerelme annyira boldogok, hogy úgy döntöttek, a családalapításba is belevágnak, mindenki legnagyobb meglepetésére. Bár ha jobban belegondolunk, Csilla régóta vágyik az anyaságra, Nicolának pedig már nem újdonság az apa szerep, így talán nem is olyan furcsa ez a döntés. De igaz, ami igaz, a kezdetekkor talán nem sokan fogadtak volna erre a forgatókönyvre. Mutatjuk is, honnan indult a kapcsolatuk.

Megyeri Csilla Nicola Sarciá oldalán végre megtalálta a boldogságot, egy év után már a családalapításba is belevágtak (Fotó: Bors)

Megyeri Csilla Molnár Zsolttal már 11 éve élt együtt, amikor mindenkit ledöbbentett a bejelentés, hogy elválnak útjaik. Igaz sokaknak gyanús volt, hogy az esküvő és a családalapítás még egy évtized után is egyre csak húzódik, arra mégsem számítottak, hogy ilyen véget ér majd a kapcsolatuk. A szakítás bejelentése persze valamivel később történt meg, mint ahogy meghozták a döntést, hiszen Csilla akkor már bokszedzője karjaiban élvezte az olasz napsütést. A gyors váltás persze az internetezőknek is feltűnt, de azt gondolták, talán csak egy futó kalandról lehet szó.

Megyeri Csilla párja a sporttal együtt jött az életébe

Úgy tűnik, igaz a mondás, hogy a sport nemcsak a testnek, de a léleknek is gyógyír, bár Csilla talán kissé szabadosan értelmezte ezt az örök érvényű igazságot. A műsorvezető ugyanis úgy döntött, boksz „karrierbe” kezd, amiben Nicola volt a segítségére, ám a kapcsolatuk hamar kinőtte a ringet, és rájöttek, hogy mindeddig egymást keresték. Azt persze nem tudhatjuk, hogy szerelmük mikor szökkent szárba pontosan, de tény, hogy Megyeri Csilla exe és új kedvese igen gyorsan váltották egymást. Mindenesetre úgy tűnik, az idő – még ha nem is telt el túl sok – a sztárpárt igazolja, nem pedig a rosszmájú kommentelőket, akik kinevették a műsorvezetőt, amikor magára tetováltatta a sportoló nevét, mindössze fél év után.

Megyeri Csilla gyereke nemét egyelőre nem árulta el, de azt nem titkolja, hogy februárra várja a kicsit (Fotó: Megyeri Csilla)

Nicola Sarciá gyerekével gyakorolt Megyeri Csilla

Bár ritkán kerül szóba, nem titok, hogy míg Csilla évekig csak ábrándozhatott az anyaságról, addig az egykori profi bokszoló már megtapasztalhatta a szülővé válás szépségeit és nehézségeit. Nicola Sarciá volt párja is megajándékozta őt egy közös gyermekkel, akit együtt is nevelnek, amiből Csilla is kiveszi a részét. A műsorvezető elmondása szerint nagyon jó a viszonya a kicsivel, így érthető, hogy újra felébresztette benne az anyai ösztönt, Nicola pedig teljesítette is az álmát, hiszen tegnap kiderült, Megyeri Csilla terhes. A leendő édesanya már a 17. hétben jár, és februárra várja a kicsit, akinek nemét egyelőre nem árulták el. Ezek után már csak az kérdés, hogy mikor kondulnak meg az esküvői harangok.