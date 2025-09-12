Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megható sorokkal üzent az Omega a műtétből lábadozó Molnár Györgynek

Omega
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 11:25
születésnapi köszöntésMolnár György Elefántbeavatkozásműtét
A közösségi oldalukon üzentek neki.
KL
A szerző cikkei

Mint arról korábban már beszámoltunk, hosszú, nyolc órás nyitott szív műtéten esett át Molnár György Elefánt. A zenész jelenleg lassan és türelmesen gyógyul, folyamatos felügyelet alatt áll. Ez pedig most nem lehet könnyű számára.

Molnár György
Megható sorokkal üzent az Omega a műtétből lábadozó Molnár Györgynek Fotó: Szabolcs László

Hiszen Molnár György Elefánt ma ünnepli a 76. születésnapját. Zenekara, az Omega, természetesen nem feledkezett meg erről a jeles napról, és a közösségi oldalukon üzentek a zenésznek.

Molnár Gyuri 76 éves lett, sok szeretettel köszöntjük születésnapján! Mielőbbi gyógyulást és jó egészséget kívánunk!

- olvasható az Omega bejegyzésében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu