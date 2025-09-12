Mint arról korábban már beszámoltunk, hosszú, nyolc órás nyitott szív műtéten esett át Molnár György Elefánt. A zenész jelenleg lassan és türelmesen gyógyul, folyamatos felügyelet alatt áll. Ez pedig most nem lehet könnyű számára.

Megható sorokkal üzent az Omega a műtétből lábadozó Molnár Györgynek Fotó: Szabolcs László

Hiszen Molnár György Elefánt ma ünnepli a 76. születésnapját. Zenekara, az Omega, természetesen nem feledkezett meg erről a jeles napról, és a közösségi oldalukon üzentek a zenésznek.

Molnár Gyuri 76 éves lett, sok szeretettel köszöntjük születésnapján! Mielőbbi gyógyulást és jó egészséget kívánunk!

- olvasható az Omega bejegyzésében.