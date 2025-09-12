Megható sorokkal üzent az Omega a műtétből lábadozó Molnár Györgynek

Mint arról korábban már beszámoltunk, hosszú, nyolc órás nyitott szív műtéten esett át Molnár György Elefánt. A zenész jelenleg lassan és türelmesen gyógyul, folyamatos felügyelet alatt áll. Ez pedig most nem lehet könnyű számára.
Hiszen Molnár György Elefánt ma ünnepli a 76. születésnapját. Zenekara, az Omega, természetesen nem feledkezett meg erről a jeles napról, és a közösségi oldalukon üzentek a zenésznek.
Molnár Gyuri 76 éves lett, sok szeretettel köszöntjük születésnapján! Mielőbbi gyógyulást és jó egészséget kívánunk!
- olvasható az Omega bejegyzésében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.