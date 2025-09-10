Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Megható fotóval jelentkezett Szandi, az édesanyjáról van szó

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 11:05
Koncertjén jelent meg az énekesnő édesanyja. Szandi a színpadról küldött neki egy puszit.
Megható poszttal jelentkezett be Szandi a közösségi oldalán. Az énekesnő rendszerint oszt meg rajongóival személyes történeteket és fotókat, így láthattuk már gyerekként, illetve férjével romantikázva is. Most pedig...

Szandi édesanyjával közös fotót osztott meg - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Az énekesnő egy hihetetlenül aranyos közös fényképpel lepte meg rajongóit, melyen ő és édesanyja szerepel. A megható fotón mosolyogva öleli át egymást anya-lánya. Szandi elárulta, hogy a fénykép a koncertjén, a hangbeállás után készült, testvére, Viki jóvoltából. El is mondta, milyen érzés neki, hogy egy ilyen fontos személy láthatja élőben zenélni.

Mindig jó érzés ha Édesanyám el tud jönni valamelyik koncertemre, hiszen nagyon boldoggá teszi Őt és engem is, ha ott van. Legutóbb is így volt

- írta az énekesnő bejegyzésében.

Szandi koncertjén édesanyjának egy kiemelt helyet tartott fenn.

Ezeket a képeket a testvérem, Viki készítette rólunk a hangbeállás után. A színpad mellett egy számára odakészített széken ülve nézte végig a koncertet és mint mindig ilyenkor, most is küldtem Neki egy puszit az egyik gitárszóló alatt.

A kommentelők nem győzik dicsérni az anya-lánya párost, akikből árad a szeretet:

 

