A Megasztár versenyzője megrendítő vallomást tett: "Sok mindent tapasztaltam már az életben, a fiatal korom ellenére..."

Zöldi Lara, akit korábban gyerektehetségkutató műsorokban, például a Sztárban Sztár + 1 kicsiben ismerhettünk meg, most új fejezetet nyitott életében: a Megasztár színpadán mutatja meg tehetségét. A fiatal énekesnő már gyerekként is imádott énekelni, szerepelni, és most végre lehetősége nyílik arra, hogy a nézők egy új oldalát ismerjék meg.

Zöldi Lara ezúttal a Megasztárban próbál szerencsét (Fotó: TV2)

A Megasztár versenyzője mindig is énekesnő akart lenni

„Az ötlet onnan jött, hogy szerepeltem régebben gyerektehetségkutató műsorokban. Valójában mindig is szerettem énekelni, most pedig meg akartam mutatni az embereknek egy új oldalamat. Nagyon jó érzés volt újra a színpadon állni” – nyilatkozta Lara.

Lara azt is elárulta, hogy nem egyedül érkezett a válogatóra:

Elkísért Kocsis Tibor is, az egykori duett társam, akivel még a Sztárban Sztár+1 kicsiben alkottunk együtt, nagyon jó érzés volt, hogy ő is támogatott a jelenlétével

– árulta el.

Több, mint egy aranyos lány, aki tud énekelni

Lara elmondta a lapunknak, hogy mit is szeretne átadni a közönségnek a zene által: „Fő célom, hogy megismerjék a zenén keresztül, hogy ki vagyok, ne csak egy aranyos, kedves lányt lássanak, aki még énekelni is tud. Szeretném megmutatni a lelkemet, kitörni a szűkebb közegemből, saját dalaim legyenek" – mondta a Megasztár versenyzője.

Kocsi Tibor Zöldi Lara nagy támogatója (Fotó: TV2)

Sok mindenen ment keresztül

A fiatal énekesnő számára nem csupán a zene a cél, hanem az is, hogy érzelmileg is kapcsolatot teremtsen a közönséggel:

Azt szeretném átadni a közönségnek, hogy nagyon mélyérzésű ember vagyok, sok mindent megéltem, tapasztaltam már az életben, a fiatal korom ellenére. A dalaim által szeretnék segíteni másoknak, ahogy nekem is segített egy-egy előadó

– árulta el.

Zöldi Lara megosztotta a lapunkkal azt is kik inspirálják a pályáján: „Akit nagyon sokat hallgatok és hatással van rám a zenéje és a munkássága, az Manuel illetve a BSW. A szövegeik abszolút átadják, amit érzek”– vallotta be.

Fel sem fogta, mi történik vele

Lara gyerekkori élményeit is felidézte: „Akkor nem is fogtam fel, mibe vágtam bele a fejszémet, és mi is ez pontosan. Akkor körülbelül 12 éves voltam. Nagyon gyerek voltam. Én csak úgy éltem meg, hogy nagyon szeretem csinálni, nagyon pozitív élmény volt. Úgy tekintek rá, hogy örülök, hogy ez az életem része volt”– összegzett.