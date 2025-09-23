Megasztár: Tóth Gabi így énekli Natalia Oreiro slágerét - Videó

Natalia Oreiro nemrég Magyarországon járt, de a Vad angyal-kultusz örökérvényűnek bizonyul. Ugyanis már jóval az érkezése előtt, a Megasztár forgatásán is megidézték őt…

A Megasztár zsűrije olykor elengedi a gyeplőt, és ha jó a buli, hát táncra perdülnek... (Fotó: Mediaworks)

Tóth Gabi és Herceg Erika túlfűtött táncba kezdett a Megasztárban

A Megasztár 2025-ös évadának a válogatóadásait láthatjuk szombat esténként, ebből kaptunk most egy kis ízelítőt a TV2 jóvoltából: egy adásrészletet osztottak meg a Megasztár Instagram-oldalán, amin az egyik versenyző énekli a jól ismert Cambio dolor című klasszikust. Bár a fiú produkciójában nincs minden hang a helyén, becsületére legyen mondva, hogy megtanulta a spanyol szöveget, és a hangulatot is felturbózta.

Tóth Gabi és Herceg Erika táncra is perdült, felfűtött spanyol táncmozdulatokkal ölelkeztek össze, és ropták a feszes tempóra. A buli hevében Gabi még be is kiabálta a dal legikonikusabb sorát. Az előzetesből nem derült ki a fiú sorsa, mindenesetre a kommentelők kifejezték, hogy ők nem szavaznának neki továbbjutást. A kommentszekcióban feltűnt maga a versenyző is, az egyébként TikTok-on is népszerű Hák Adorján.

Azért megtanultam a szöveget még ha hamis is volt, és kimentem állni vele ez a lényeg. Élveztem is. Sose tudni, a jövőben még hogyan köszön ez vissza! Az Univerzum szerint ennek így kellett történnie!

– szögezte le.

Natalia Oreiro a Sztárban Sztár All Stars évadában

Az uruguay-i származású színésznő vendégzsűriként tűnt fel két hete a Sztárban Sztár All Stars évadában. De a színpadon is megidézték őt. Horváth Tamás ugyanis Natalia Oreiróvá változott át, hogy lenyűgözze a publikumot…