A TV2 sztárja Mihályfi Lucáról: „Szerelmes voltam. Nagyon szép lány”

Szépréthy Roland
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 20:00
Megasztárszerelem
Nincs idő csajozni. A Megasztár műsorvezetője, Szépéthy Roland szingli, mióta szakított Mihályfi Lucával.

A Megasztár Szépréthy Roland műsorvezetésével folytatódik szombat esténként. Ördög Nóra oldalán próbálja ki magát az embert próbáló feladatban. Ráadásul hamarosan nemcsak az élő adások kihívásaival kell megbirkóznia, hanem azzal is, hogy a közönség véleménye igencsak megoszlik róla. Sokan csak a nagyszájú link alakot látják benne, ám a felszín mögött a publikum nem tudja, mi rejtőzhet. A Borsnak őszintén mesélt gyerekkoráról és érzéseiről, és még a szerelmi életéről is...

szépréthy roland megasztár
Szépréthy Roland szívügyeiről mesélt (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

A Megasztár műsorvezetője, Szépréthy Roland elárulta: szingli

Szépréthy Roland a Megasztár forgatásairól üzleti tárgyalásokra siet, reklámmegbízásainak tesz eleget és egy különleges alkalmazást is fejleszt. De jut idő a lányokra is?

Nem nagyon jut idő a szórakozásra…” – ismerte el a Borsnak adott interjújában, majd mikor a legutóbbi párkapcsolatáról kérdeztük, alaposan el kellett gondolkoznia, mikor is volt már az!

Fuh. Az nyilvános volt még…” – utalt Szépréthy Roland Mihályfi Lucával való viszonyára, aminek már lassan egy éve vége. 

Akkor volt utoljára párkapcsolatom. Félévig tartott durván, inkább négy-öt hónap.

S hogy miért lett vége?

Jó kérdés. Az a legtisztább, ha ez köztünk marad, hogy hogy lett vége. Nem szívesen beszélnék erről. Nagyon szép és nagyon intenzív kapcsolat volt. Szerelmes voltam. Nagyon szép lány. Belülről is nagyon jó lélek, aranyos, kedves. Ő most kapcsolatban van, megtalálta az igazit, ennek örülni kell. Nagyon szépen váltunk el, nem volt vitatkozás. Azóta nem beszéltünk, de ez természetes” – vélekedett Szépréthy Roli, majd elárulta, randizgat-e mostanság.

A Megasztár műsorvezetőjének nincs ideje a szívügyekre (Fotó: Markovics Gábor)

Nincs most ideje kapcsolatra

Azóta nem volt semmi komoly. Volt egy-kettő próbálkozás, elmentünk randizni. De nem abban az életszakaszomban vagyok most. Felesleges lenne belemenni egy olyan kapcsolatba, amibe nem tudom beleadni a teljes energiámat. Akkor szeretnék kapcsolatban lenni, ha szerelmes vagyok a lányba. De most nagy nyomás van rajtam, sok projektet viszek”

 – tette még hozzá a Megasztár 2025 műsorvezetője.

 

