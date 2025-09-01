Szépréthy Roland külseje mindenkit sokkolt a Megasztár sajtóvetítésén – Fotókon az őrület

Erősen indítja az őszt a TV2! Ahogy arról a Bors már beszámolt, szeptember 6-án indul a Megasztár immáron nyolcadik évada, ami bizony minden eddiginél izgalmasabb, meglepőbb és feszültebb pillanatokat ígér. Már csak azért is, mert egyből egy jelentős változással indul az előző évadokhoz képest.

Íme a Megasztár négy mestere (Fotó: Bors)

A Megasztár 8. évadának válogatói már lezajlottak, ezekből láthatják a legjobb pillanatokat hamarosan a nézők. Nem vitás, hogy több ezer jelentkezőt meghallgatni embert próbáló feladat volt a zsűri négyesfogatának. Persze minden évben jelentkeznek olyanok, akiket a szakértők egyenesen eltanácsolnak az énekléstől, de a tehetségek sorsáról való döntés is igencsak nagy fejtörést tud okozni. Főleg, hogy idén egy csavarral folytatódik a tehetségkutató-széria: a zsűritagok egyben mesterek, akik saját csapatot állítanak össze.

Sőt, a versenyzők idén már két igen szavazattal tovább juthattak.

A másik nagy változás a műsor körül, hogy Ördög Nóra műsorvezetőtársa ezúttal nem Till Attila lesz, hanem a fiatal és roppant jó beszélőkével megáldott Szépréthy Roland. Nos, utóbbi már a szeptember 1-i sajtóvetítésen letette a névjegyét. Mivel a naptár szerint már szeptember van, Roland magára húzott egy bőrdzsekit, ám az már nem jutott eszbébe, hogy a kabátka alá is kéne valamit vennie.

Szépréthy Roland nem szégyenlős típus (Fotó: Bors)

Így történhetett, hogy az eseményen nem Tóth Gabi vagy Herceg Erika keltette a legnagyobb feltűnést, hanem Szépréthy Roland!

