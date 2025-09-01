Szépréthy Roland külseje mindenkit sokkolt a Megasztár sajtóvetítésén – Fotókon az őrület

Erősen indítja az őszt a TV2! Ahogy arról a Bors már beszámolt, szeptember 6-án indul a Megasztár immáron nyolcadik évada, ami bizony minden eddiginél izgalmasabb, meglepőbb és feszültebb pillanatokat ígér. Már csak azért is, mert egyből egy jelentős változással indul az előző évadokhoz képest.
A Megasztár 8. évadának válogatói már lezajlottak, ezekből láthatják a legjobb pillanatokat hamarosan a nézők. Nem vitás, hogy több ezer jelentkezőt meghallgatni embert próbáló feladat volt a zsűri négyesfogatának. Persze minden évben jelentkeznek olyanok, akiket a szakértők egyenesen eltanácsolnak az énekléstől, de a tehetségek sorsáról való döntés is igencsak nagy fejtörést tud okozni. Főleg, hogy idén egy csavarral folytatódik a tehetségkutató-széria: a zsűritagok egyben mesterek, akik saját csapatot állítanak össze.
Sőt, a versenyzők idén már két igen szavazattal tovább juthattak.
A másik nagy változás a műsor körül, hogy Ördög Nóra műsorvezetőtársa ezúttal nem Till Attila lesz, hanem a fiatal és roppant jó beszélőkével megáldott Szépréthy Roland. Nos, utóbbi már a szeptember 1-i sajtóvetítésen letette a névjegyét. Mivel a naptár szerint már szeptember van, Roland magára húzott egy bőrdzsekit, ám az már nem jutott eszbébe, hogy a kabátka alá is kéne valamit vennie.
Így történhetett, hogy az eseményen nem Tóth Gabi vagy Herceg Erika keltette a legnagyobb feltűnést, hanem Szépréthy Roland!
Íme az eseményen készült galériánk!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.