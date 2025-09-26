Mennyire emlékszel a Megasztár korábbi évadaira? - Kvíz

A Megasztár című tehetségkutató műsor első évadát 2003-ban indították útjára a TV2 csatornáján, és rövid időn belül hatalmas sikert aratott Magyarországon. A műsor azonnal berobbant a köztudatba, hiszen a fiatal, tehetséges énekesek versenyzése, a drámai pillanatok és a zsűri élénk reakciói izgalmas és szerethető televíziós élményt nyújtottak a nézőknek. A hatodik évad után azonban hosszú, 12 éves szünet következett, így a rajongók évekig várakoztak a folytatásra.

Az idei Megasztár zsűrije: Tóth Gabi, Curtis, Herceg Erika és Marics Peti (Fotó: Bors)

A Megasztár 2025-ben is népszerű

Végül 2024-ben visszatért a Megasztár, immár hetedik évadával, amely szintén óriási nézettséget és lelkesedést hozott. A műsor erejét az új generációs versenyzők, a frissített formátum és a profi zsűri adta, akik minden héten újabb tehetségeket fedeztek fel, és formálták az énekesek útját a színpad felé. Idén, 2025-ben a rajongók ismét izgatottan várhatják a folytatást, hiszen már javában zajlanak a válogatók, a zsűri pedig keresi az idei év hangját, amely új csillagokat ragyogtat majd fel a magyar zenei égen.

De mennyire ismered a korábbi évadokat, mennyire emlékszel rájuk? Az alábbi kvízünkben letesztelheted a tudásod!