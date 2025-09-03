Marics Peti a szerelmi életéről vallott: Így áll most a Megasztár zsűritagja a lányokkal

Marics Peti, a VALMAR frontembere és a Megasztár zsűritagja nem finomkodott a TV2 sikerműsorának a sajtótájékoztatóján: beszélt a tehetség mibenlétéről, a kihívásokról és arról, hogy miért éri meg belevágni egyáltalán egy tehetségkutatóba. Őszintén vallott a Borsnak kezdeti próbálkozásairól és a döbbenetes új évadról, ami minden elképzelését felülmúlta – jó énekesekben és botrányos szereplőkben egyaránt.

Marics Peti Megasztár zsűriként nem először nézett szembe a válogatók kimerítő forgatásaival (Fotó: Bánkúti Sándor)

Marics Peti Valkusz Milánnal próbálkozott a tehetségkutatók világában

„Megéri kipróbálni, mert a kihívások mindig jót tesznek. Nem titkolom, én is jártam 1–2 válogatón. Ha jól emlékszem, még Milánnal együtt is elmentünk egy-két castingra. Aztán úgy döntöttünk, hogy a saját utunkat járjuk ki – szerencsére működött, és kialakult a VALMAR brand és a közönségünk” – mesélte a Borsnak Marics Peti.

Peti szerint a Megasztár nem csupán egy műsor, hanem egy lehetőség, ami komoly lökést adhat a fiataloknak: „De ez a műsor már nagyon sok embert emelt fel, igazi platform arra, hogy az ember megismertesse magát a világgal. Itt nem vesznek el a tehetségek. Ha valaki idejön, és zseniális előadó, az sikeres lesz” – szögezte le.

Marics Peti zsűritársai idén Tóth Gabi, Herceg Erika és Curtis lesznek (Fotó: Bánkúti Sándor)

Mindenki a saját sikerének a kovácsa

A tehetségek mögött azonban Peti szerint mindig ott kell legyen a kitartás és az elhivatottság.

„Hiszek a tehetséggondozásban, de más nem tudja megcsinálni az adott illető helyett. Ha nincs beleégve a fejedbe, és nem teszel fel mindent egy lapra, és nem próbálkozol folyamatosan, nem hullik öledbe a siker” – hangsúlyozta Peti, aki a fiataloknak gyakran próbál a koncertjeiken szerepet adni: „Igyekszem fellépési lehetőséget adni vagy közös dalt írni. De mindenkinek magának kell hajtania a biciklit a nap végén”– vallotta be a VALMAR frontembere.

Imádja az újdonsült zsűritársait

A pörgős, szórakoztató hangulat a zsűri munkájában is tetten érhető. „Gyorsabban telik el egy nap az új zsűribrigáddal, az biztos — sokat nevetünk. Az egyik legjobb dolog az életben a nevetés, szóval nem bánom”– fogalmazta meg. És a humor mellett a valóságshow-k tipikus meglepetései sem hiányoznak.

Egyszer öltáncot kaptam egy versenyzőtől. Volt olyan pillanat, amikor azt hittem, valaki csak szórakozik velem a vezérlőből. Nem gondoltam, hogy leadják tévében...

– mesélte nevetve.