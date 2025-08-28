Újabb mérföldkő a Mandoki Soulmates történetében

Ahogy ígérték, a Budai Vár falai között ezen az estén nem márványból vagy bronzból, hanem hangjegyekből és érzelmekből épült emlékmű. A Szentháromság tér fölött gyülekező felhők és az eső játéka a fénnyel nem zavarta, hanem kísérte a Mandoki Soulmates jubileumi koncertjét. Leslie Mandoki és világsztárokból álló barátai öt évtized szabadságvágyát ünnepelték, amely egyszerre volt történelmi időutazás és jövőbe mutató hitvallás.

Több ezres tömeg jelent meg a Mandoki Soulmates jubileumi koncertjén / Fotó: Northfoto / hot! magazin

A több ezer fős közönség már az első akkordnál egyetlen szívként kezdett el dobogni. A We Stay Loud sodró lendülete kijelölte az est ritmusát: hangosnak maradni a zene, az emberség és a szabadság nevében. Tony Carey (Room With A View) bensőséges lírája, Richard Bona varázslatos szólója és John Helliwell fúvósainak baráti melege új és új dimenziókat nyitottak. A Supertramp-himnuszok . Logical Song, Breakfast in America, Give A Little Bit, It’s Raining Again kórussá változtatták a teret. Az eső közben hol eleredt, hol elállt, mintha maga a természet is részt vett volna a koncert dramaturgiájában.

A Bartók-inspirálta Hungarian Pictures szvit ragyogott. A Children’s Dance játékossága, az Evening in the Village mély melankóliája és a kétnyelvű Kis kece lányom olyan hidat épített múlt és jelen között, amely ritkán születik meg színpadon. Júlia Mandoki előadásában a Szomorú vasárnap az este egyik legmegrendítőbb pillanata lett: személyes vallomás, amelyben a nemzeti emlékezet és az emberi fájdalom egyaránt megszólalt, miközben édesapja mögötte állva kísérte … a generációk találkozásának szimbólumaként.

Külön hangsúlyt kapott az új korszak zenei manifesztuma, az A Memory of Our Future című konceptalbum dalai, amely egyszerre idézte fel a jelen bizonytalanságait és hirdette a közös jövő iránti felelősséget. Ez az album egy igazi zenei iránytű: a béke, az emberség és az európai egység himnusza, amelyet a nemzetközi szakma a humanizmus ünnepévé emelt. Amikor felcsendült, a közönség arcán látható volt, hogy mindenki saját történetét, saját félelmét és saját reményét hallotta vissza benne.