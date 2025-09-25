L.L. Junior castingol: Lecserélte Frey Tímeát?

Lesi László, művésznevén L.L. Junior, akit sokat a Fekete Vonat együtteséből ismerhetnek, több mint két évtizede áll a magyar könnyűzenei élet középpontjában. A rappernek sikerült úgy beírnia magát a köztudatba, hogy közben mindig maradt benne egy adag provokáció, amiért a közönség rajongja vagy kritizálja a magyar sztárt. A zenéin túl rendszeresen középpontba kerül a magánéletével is: párkapcsolatai, szakításai, botrányai rendre ott vannak a közösségi oldalak élén. Egy dolog viszont biztos: az utóbbi hónapokban a legnagyobb vihart Frey Timivel való kapcsolata okozta. Vajon tényleg Timi utódját keresi a magyar énekes, vagy csak tovább borzolja a kedélyeket?
A sztoriban egy videót láthatunk, ahol Junior egy zöld kanapén ül, fehér pólóban, kissé fáradt mosollyal az arcán, a képhez pedig mindössze ennyit írt:
Mindig csak a munka.
A videón felbukkan még egy szőke, formás lány is, testhezálló szerelésben. A jelenet olyan, mintha egy meghallgatás zajlana, ahol a zenész a jelentkezőket figyeli.
A Facebookon rögtön elindult a találgatás.
„Új kliphez keres lányokat?”
Ez Junior válasza a Timi-botrányra!
„Most is csak provokál!”
Bármi is legyen az igazság, a képek pontosan arra jók, hogy feltüzeljék az emberek kíváncsiságát.
Nehéz nem párhuzamot vonni a mostani insta-sztorik és a nemrég zajlott drámák között. Junior augusztusban közölte, hogy Frey Tímeát eltávolítják a produkcióból, erkölcsi és szakmai okokra hivatkozva. A rajongók hamar felkapták a történetet, több helyről is felmerült, hogy Timi több vasat tartott a tűzben. A rapper még egy dalt is kiadott, amelyben finoman szólva sem kímélte a táncoslányt. A szám pillanatok alatt elterjedt, Timi reakcióját pedig a kamerák is megörökítették. Szeptemberben rövid békülés látszott, közös nyilatkozatban csillapították a kedélyeket, de kapcsolatuk ismét zátonyra futott. A közönség szemében mindez azt jelenti: ha most egy új lány lép be Junior életébe, az aligha lehet független a Timi-ügytől.
Felmerül tehát a kérdés: vajon valóban utódot keres? Persze a rajongók szerint több lehet a dologban, mint egy videóklip casting, egy biztos: L.L. Junior mindig tudja, hogy kell a középpontba kerülni. A szőke lány szerepe a történetben pedig egyelőre rejtély.
