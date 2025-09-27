Hoppá! Szakítása után Demjén Ferenc dalával jelentette be L.L. Junior, hogy szerelmes!

Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 19:30
Frey Timi újra feltűnt a rapper közösségi oldalán. L.L. Junior megint egy párt alkot a táncoslánnyal?
L.L. Juniornak lassan kijárna egy életrajzi film, bár a teljes játékidőt elvinné a szerelmi élete utóbbi hónapjainak krónikája. A történelem ismételni látszik önmagát. Míg a rapper nemrég Dárdai Blanka énekesnővel élt se veled, se nélküled kapcsolatban, most háttértáncosával, Frey Timivel turbózta fel ezt a lassan értelmezhetetlen viszonyt. Most épp újra együtt vannak.

A rapper újra együtt a táncoslánnyal... 
(Fotó: Instagram)

L.L. Junior romantikus hangulatba került

Aki követi L.L. Juniort a közösségi oldalakon, bizonyára értesült róla, hogy pénteken ő is fokozta a hangulatot KKevin koncertjén, ahol persze felcsendült a híres-hírhedt Frey Timi című dal is, ami a táncoslánya hűtlenségét hivatott feldolgozni. Míg este a backstage mulatozásába engedett betekintést L.L. Junior, addig később hirtelen romantikus hangulatba került, hajnali öt magasságában megosztotta Demjén Ferenc: Szerelem első vérig című örökzöldjét. Hamarosan az is kiderült, minek, vagyis kinek szól a romantikus hangulat. A következő fotókon ugyanis Frey Timivel puszilgatják egymást…

L.L. Junior Frey Timi karjaiban kötött ki újra? 
(Fotó: Instagram)

Szőke lesz a következő barátnő?

S hogy mi ebben a különös? Csupán annyi, hogy néhány napja még arról szóltak a hírek, hogy köztük mindennek vége, Junior Instagram-sztoriban kérte az ismerőseit, ne küldjenek neki kompromittáló fotókat és videókat arról, hogy a táncoslány éppen kivel, mikor, mit művel a szabadidejében – ugyanis köztük mindennek vége. Ezt megelőzően pedig csókolózós képeket osztott meg, ami előtt nem sokkal megint a végleges szakításról írt. A sorminta pedig hosszasan folytatódik, s a jelek szerint nem ért véget. Most épp az összeborulás pillanatait láthatjuk, s elképzelhető, hogy hamarosan újra „örökharagról” értesülünk majd.

Sőt, az sem kizárt, hogy Junior ezután barnáról szőkére vált. A napokban ugyanis furcsa videót osztott meg, feltehetően egy forgatásról volt szó. A rapper mindenesetre egy „szereposztó díványra” emlékeztető ülőalkalmatosságon figyelte kocsányon lógó szemekkel, ahogy megérkezik a színre egy dögös szőkeség, a kommentelők fantáziája pedig rögtön beindult, s Junior következő barátnőjét sejtették a leányzóban. 

 

