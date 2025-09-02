Hat éve hunyt el L.L. Junior kisfia: így néz ki most Dávidka sírja - Fotó

L.L. Junior legrosszabb álmában sem gondolta volna, hogy 2019. augusztus 31-e eddigi életének legtragikusabb napja lesz: egy olyan 24 óra, amit soha nem fog tudni kitörölni az emlékezetéből. Pedig ez a nap is úgy indult, mint az összes többi. A népszerű énekes aznap egy vidéki fellépésre sietett, ám az élete gyökeresen megváltozott, amikor megtudta a szörnyű hírt: imádott kisfia, Lesi Dávid Laurent nincs többé.

L.L. Junior 6 éve vesztette el imádott kisfiát (Fotó: Máté Krisztián)

Azon a tragikus napon L.L. Junior és Hopp Csilla kisfia, Dávidka mindössze hároméves volt, amikor Zugló egy forgalmas útkereszteződésében életét vesztette, miután a piros jelzés ellenére kiszaladt az úttestre, egy szabályosan közlekedő autó elé. A tragikus balesettel kapcsolatban természetesen azonnal vizsgálat indult, amiből egy éveken át tartó tárgyalássorozat kerekedett ki, ami újra és újra felszakította a szülők fájó sebeit.

Az édesanyát, Hopp Csillát először vádlottként kezelték, majd felmentették. A barátnőjét, P. Carment viszont gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták meg, mivel a tanúk szerint ő fogta Dávidka kezét a tragédia előtti pillanatokban. Bár a kisfiúval történtek ép ésszel felfoghatatlanok, 2023. márciusában végre ítélet született, amelyben az édesanya után a barátnőt, P. Carment is felmentették minden vád alól.

L.L. Junior kisfia meghalt: a temetésére mindenki fehérben érkezett

A kisfiút a Fiumei úti temetőben helyezték végső nyugalomra 2019 szeptemberében. A búcsúztatón Kökény Attila és Mága Zoltán zenélt a kisfiú emlékére, és L.L. Junior kérésére mindenki fehérben érkezett. Dávidka hófehér sírját azóta is rendszeresen gondozzák.

A Bors egyik olvasója épp a szomorú évforduló napja után nem sokkal járt a VIII. kerületi temetőben. Egyik rokona sírjára vitt friss virágot, amikor észrevette Dávidka végső nyughelyét.

Így néz ki most L.L. Junior kisfiának sírja (Fotó: Bors olvasó / Bors)

„Őszinte leszek, nem igazán követem L.L. Junior életét, de erre a szörnyű hírre emlékszem. Nagyon sajnáltam a családot” – mondta a Bors olvasója, Csaba, aki néhány képet is készített a sírról.

Színes koszorúk, virágok L.L. Junior kisfiának sírján (Fotó: Bors olvasó)

L.L. Junior dalokat használt terápiaként a tragédiát követően, és bár az elmúlt 6 évben rengeteg dolog történt vele, kislánya is született, soha nem fogja feldolgozni, hogy Dávidkát már nem ölelheti magához.