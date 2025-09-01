Szívfacsaró! Ez L.L. Junior utolsó közös fotója elhunyt kisfiával

Nincs is szörnyűbb, fájdalmasabb tragédia, mint amikor egy szülőnek el kell temetnie gyermekét. L. L. Junior 2019. augusztus 31-én vesztette el kisfiát, Dávidkát, akit egy autó gázolt halálra Zuglóban. A rapper hűen ápolja gyermeke emlékét, rendszeresen jár Lacikával és Lilivel a sírjához és még egy dalt is írt az emlékére.
Elviselhetetlenül mély űrt hagyott maga után Lesi Dávid, édesapja képtelen feldolgozni a hiányát. Mint ismert, L.L. Junior kisfia 2019. augusztus 31-én kiszaladt egy zuglói kereszteződésbe, ahol egy érkező autó halálra gázolta: a kisfiú több métert repült, a mentők már nem tudtak segíteni rajta. A gyerek az édesanyjával, Hopp Csillával, illetve annak egyik barátnőjével, P. Carmennel volt, így előbb az édesanyát is vádlottként kezelték, majd P. Carment vádolták gondatlanságból elkövetett emberöléssel – de végül mindkettőjüket felmentették.
Gyermeke névnapján, születésnapján, a tragédia évfordulóján a sztárapuka fájdalma még keservesebb, idén nem is bírta másképp, az alkoholhoz nyúlt Instagram sztorijai szerint, az egyiken éppen italt tölt magának, a képhez annyit írt: Hazug a világ. Majd megmutatta az utolsó közös fotójukat.
Nincsenek szavak. Ma van éppen 6 éve, hogy nem ölelhetlek. Hazug és mocskos az egész világ. Bármit megtennék, hogy újra a karomban tartsalak. Senki nem volt hozzád fogható…
- olvasható L.L. Junior rapper képén.
A rapper feldolgozta Horváth Charlie Könnyű álmot hozzon az éj című dalát, az énekes legenda közreműködésével, így hangzik a gyászoló édesapa szövege.
„Nincsen arra szó, a magyar nyelvtan még nem érett meg arra, hogy méltón kifejezhesse mi a szívünk kifacsarja,
És ha isten ellen vétettem miért az én fiam akarja, Van aki véletlennek mondja van aki szerint ez a karma
Sírjon hát a föld vígadjon a menny Uram a te angyalkád te hozzad hazament Ó bárcsak egyszer még kisded arcát látnám Könnyebb lett a föld, csak mi maradtunk árván
A kis herceg, aki hozzánk csöppent, Annyi mindent mutatott, szeretetet tanított ő, Kis angyalként lehunyja két szemét, Alszik már ..."
