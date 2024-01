Megtanult együtt élni a veszteséggel L.L. Junior kisfia

L.L. Junior jó apa, efelől senkinek sem lehet kétsége. A zenész számára mindig is első volt a család, még azokban a nehéz időkben is, amikor például épp vált a volt feleségétől, Körtvélyessy Kingától, vagy amikor az élete legnehezebb próbatételével került szembe: tragikus autóbalesetben elvesztette a kisebbik fiát, az alig hároméves Dávidkát. A muzsikus a gyermekeiért mindent megtett és megtesz a mai napig, aminek az eredménye, hogy kifejezetten bensőséges viszonyt ápol a kicsikkel. A kislánya Lili és a fia, Lacika is rajongva szereti az apját, és ez a szeretet bizony kölcsönös.

L.L. Junior sosem fogja teljesen feldolgozni, hogy elvesztette a kisebbik fiát, Dávidkát Fotó: MG

Csoda, hogy ép ésszel túlélték a szülők

L.L. Junior élete 2019 augusztus 31-én örökre megváltozott. A volt párja, Hopp Csilla épp a két közös gyermekükkel igyekezett egy szabadtéri rendezvényre, amikor a kisebbik fiú, Dávidka váratlanul kilépett egy autó elé. A gázolást sajnos nem élte túl... A szülőket ért szívszaggató fájdalom hónapokra megbénította őket, voltak napok, amikor szó szerint a világukat sem tudták. Nem meglepő. Ilyen nagy fájdalmat elviselni sem lehet, csoda, hogy ép ésszel túlélték a balesetet követő időszakot.

Szívszorító látvány: Lesi Dávidka sírja a Fiumei úti temetőben Fotó: Bors

Boldog gyermek

A drámai történet részletei szinte mindenki számára ismertek, az újságok hónapokon, sőt éveken át címlapon hozták a friss fejleményeket. A szülők érzéseit megismerhettük, hiszen a nyilvánosság előtt történt minden. Az egyik főszereplő érzéseiről azonban semmit sem tudtunk. Ő Lesi Lacika, Junior nagyobbik fia, aki szemtanúja volt az öccse tragédiájának. A kisfiút a baleset után Junior a saját édesanyjához költöztette, majd egy kis idő után abban egyeztek meg Hopp Csillával, hogy közösen nevelik őt. Lacikának az anyukájánál és az apukájánál is van saját szobája, és most, négy és fél évvel a baleset után már kijelenthető, hogy a nehézségek ellenére - éjszakánként felriadt, zaklatott volt - kiegyensúlyozott kisfiú vált belőle. Mit kisfiú! Lacika ma, január 31-én ünnepli a 11. születésnapját. A jeles alkalomból az édesapja, L.L. Junior köszöntötte már kora reggel azzal, hogy az ágyba vitte a szülinapi tortáját.

Junior mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyermekei boldogok legyenek Fotó: MG

A hírek szerint Lacika megtanult együtt élni a veszteséggel, és nagyon jót tett neki, hogy kapott egy féltestvért, egy kis hugit Lesi Lilike személyében, aki Körtvélyessy Kingától született. A két testvér nagyon szereti egymást, sok időt töltenek együtt, és nagyon sok szeretetet csempésznek egymás életébe.