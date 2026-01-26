Megtörte a csendet Jákli Mónika vőlegénye: "Nem bántalmaztam és üldöztem"

Hatalmas port kavart a hétvégén, hogy nyilvánosságra kerültek Jákli Mónika üzenetei, melyeket egykori párja, Boráros Gábor küldött neki. Ezekben durván fenyegette kislánya édesanyját Boráros, a fitneszmodell pedig annyira félt volt párjától, hogy távoltartási végzést is kért ellene.

Jákli Mónika vőlegénye megtörte a csendet - Fotó: YouTube

Erre reagálva szólalt meg Boráros, aki elmondta, hogy mindez csak figyelemelterelés, hiszen nem ő, hanem Jákli Mónika jelenlegi vőlegénye, Dobosi Roderik bántalmazta az asszonyt. Egyes teóriák szerint Jákli bántalmazó kapcsolatban élt, és a végzetes éjszakán is vőlegénye elől menekült hálóingben. Ezt a verziót támasztja alá sokak szerint az is, hogy Roderik a mentősökkel egyidőben ért a helyszínre és azonnal Jákli Mónika telefonját kezdte kutatni, amely a mai napig nem került elő - bár rejtélyes módon valaki használja azt.

Jákli Mónika vőlegénye megtörte a csendet

Most a Paraméternek törte meg a csendet a vőlegény, aki reagált az interneten terjedő vádakra és teóriákra. Mint mondta, eddig Mónika családja iránti tiszteletből nem állt bele a sárdobálásba, de most úgy érzi, meg kell védenie magát.

„Együttélésünk során közöttünk soha nem fordultak elő verbális támadások, amelyek fizikai bántalmazásba, üldözésbe vagy zaklatásba torkolltak volna. Ez az említett végzetes éjszakán sem történt meg"

– fogalmazott.

Ezt követően megerősíti, hogy a baleset helyszínén járt, ugyanakkor cáfolja, hogy a mentők vagy rendőrök előtt érkezett volna.

„A baleset helyszínére azért mentem, mert a jármű fel volt szerelve egy olyan alkalmazással, amely a telefonomra értesítéseket küldött a Mónika által használt autó mozgásáról, sebességéről és állapotáról – húzta alá. – Mivel a jármű hirtelen megállt, és Mónika többszöri hívásomra sem reagált, meggyőződésem lett, hogy segítségre szorul. Ezért egy közeli barátommal együtt elindultunk a helyszínre.”

Állítja, sokkos állapotba került, amikor meglátta mi történt, cáfolja viszont azt, hogy Mónika telefonját kereste.

„Elsősorban és kizárólag Mónika és az ő állapota érdekelt” – hangsúlyozta.