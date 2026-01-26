Megtörte a csendet Jákli Mónika vőlegénye: "Nem bántalmaztam és üldöztem"

Hatalmas port kavart a hétvégén, hogy nyilvánosságra kerültek Jákli Mónika üzenetei, melyeket egykori párja, Boráros Gábor küldött neki. Ezekben durván fenyegette kislánya édesanyját Boráros, a fitneszmodell pedig annyira félt volt párjától, hogy távoltartási végzést is kért ellene.
Erre reagálva szólalt meg Boráros, aki elmondta, hogy mindez csak figyelemelterelés, hiszen nem ő, hanem Jákli Mónika jelenlegi vőlegénye, Dobosi Roderik bántalmazta az asszonyt. Egyes teóriák szerint Jákli bántalmazó kapcsolatban élt, és a végzetes éjszakán is vőlegénye elől menekült hálóingben. Ezt a verziót támasztja alá sokak szerint az is, hogy Roderik a mentősökkel egyidőben ért a helyszínre és azonnal Jákli Mónika telefonját kezdte kutatni, amely a mai napig nem került elő - bár rejtélyes módon valaki használja azt.
Most a Paraméternek törte meg a csendet a vőlegény, aki reagált az interneten terjedő vádakra és teóriákra. Mint mondta, eddig Mónika családja iránti tiszteletből nem állt bele a sárdobálásba, de most úgy érzi, meg kell védenie magát.
„Együttélésünk során közöttünk soha nem fordultak elő verbális támadások, amelyek fizikai bántalmazásba, üldözésbe vagy zaklatásba torkolltak volna. Ez az említett végzetes éjszakán sem történt meg"
– fogalmazott.
Ezt követően megerősíti, hogy a baleset helyszínén járt, ugyanakkor cáfolja, hogy a mentők vagy rendőrök előtt érkezett volna.
„A baleset helyszínére azért mentem, mert a jármű fel volt szerelve egy olyan alkalmazással, amely a telefonomra értesítéseket küldött a Mónika által használt autó mozgásáról, sebességéről és állapotáról – húzta alá. – Mivel a jármű hirtelen megállt, és Mónika többszöri hívásomra sem reagált, meggyőződésem lett, hogy segítségre szorul. Ezért egy közeli barátommal együtt elindultunk a helyszínre.”
Állítja, sokkos állapotba került, amikor meglátta mi történt, cáfolja viszont azt, hogy Mónika telefonját kereste.
„Elsősorban és kizárólag Mónika és az ő állapota érdekelt” – hangsúlyozta.
Üzent Boráros Gábornak is, aki korábban azt mondta, Jákli vőlegénye el akarja terelni magáról a figyelmet, ezért hozta nyilvánosságra a Boráros és Jákli közötti üzenetváltásokat.
Ez elég gyenge, szánalmas próbálkozás. Nem ártott volna tőlem kérdezni. Akkor egyenesen tőlem tudhatták volna meg, hogy jó sokszor kapott tőlem elég buta üzeneteket! A Moncsi telefonjából kikeresett féléves üzenetekkel próbálja menteni a p*csáját ez a sz*rházi?!
– kezdte magából kikelve Boráros Gábor Instagram-oldalán.
„Jól tudjuk, hogy ki az, aki több alkalommal is verte Moncsit az utóbbi időben. Ha nem jött volna össze ezzel az emberrel, Moncsi még élne! Ezzel a lépésével is bizonyította, hogy nála van a mobilja, képzelem, hogy igyekszik törölni belőle minden olyat, amin szerepel” – írta.
Erre reagálva Roderik így fogalmazott: „Amennyiben Zora apja részéről tovább folytatódik bármilyen újabb valótlan állítás terjesztése, eltökélt szándékom minden jogi eszközt igénybe venni annak érdekében, hogy személyemet ne érje további rágalmazás.”
