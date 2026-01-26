A fia közölte a lesújtó hírt: elhunyt a népszerű magyar zenész

Január 26-án, hétfőn, életének 66. évében elhunyt Lattmann Béla, EMeRTon-díjas, Artisjus-díjas, Pro Urbe díjas, Demján-díjas, Rauscher György-díjas, a Magyar Érdemrend lovag- és tisztikeresztjével kitüntetett dorogi jazzbasszusgitár-művész. A szomorú hírt fia közölte a közösségi oldalán.
"Ma reggel 8:00-kor örökre megpihent édesapám, Lattmann Béla. Szavakkal nehéz kifejezni azt az űrt és fájdalmat, amit maga után hagyott. Hálás vagyok minden közös pillanatért, a tanításokért, az erőért és a szeretetért, amit tőle kaptam. Emléke bennünk él tovább, és örökre velünk marad. Kérlek, tartsátok tiszteletben a család gyászát" - írta közleményében.
Lattmann Béla 1960-ban született Dorogon. Zenei tanulmányait a dorogi Erkel Ferenc Zeneiskolában kezdte Gerstner Bálintné tanítványaként, majd a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola bőgő–jazz tanszakán végzett. Basszusgitárosként számos kiváló zenei produkció meghatározó szereplője volt.
Pályafutása során a magyar zenei élet legnagyobb előadóit kísérte koncerteken és lemezfelvételeken, világhírű muzsikusokkal játszott együtt. Olyan neves dzsesszegyüttesek basszusgitárosa volt, mint a László Attila Band, a Kaszakő, a Jávori Kvartett, a Kőszegi Grup és a Trió Twillight. Emellett sokat zenélt együtt Charlie-val és Zoránnal is. Fiával, Kristóffal több alkalommal lépett fel a Lattmann Quartett tagjaként.
1989-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola dzsessz tanszakának tanáraként dolgozott. Közreműködött az alap- és felsőfokú basszusgitár-oktatás tantervének kidolgozásában, valamint több tankönyv szerzője is volt a témában.
Munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták: 1992-ben EMeRTon-díjat, 2000-ben Pro Urbe Díjat vehetett át, 2008-ban a Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki, 2018-ban Artisjus előadóművészeti díjban részesítették. 2021-ben Demján-díjat kapott a Megyei Príma díjátadó esten, valamint Dorogon, a zene világnapján vehette át a Rauscher György-díjat. 2022-ben a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozatának kitüntetésében részesült.
