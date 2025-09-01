Itt az újabb Kunu Márió-botrány, rajongóinak szólt be az énekes: „Rák egye meg a gyomrotokat!”

A TikTokon egyre gyakrabban fordulnak elő olyan élőzések, ahol a tartalomgyártók feszegetik a határokat. Most Kunu Márió került a figyelem középpontjába – már nem előszőr –, aki viharos éjszakát közvetített követőinek. Az énekes meglehetősen furcsán viselkedett és erőteljesen fejezti ki önmagát. A sztár, hazánk egyik közkedvelt énekese önbizalomtól duzzadva mesélt arról, hogy egy VIP buliba tart, ahol szerinte ő lesz a „legnagyobb sztár”.

Az említett estén Kunu Márió barátnője, Czakó Emília Kávétejszín nem volt vele, lehet, hogy ezért engedte el a gyeplőt? (Fotó: Facebook)

Kunu Márió: Akarjátok látni, hogy sztár vagyok?

„1000 képet csinálnak velem, ahol én vagyok a legnagyobb sztár, ti meg maradjatok otthon a gyászba… Akarjátok látni, hogy sztár vagyok? Na, nézzük, akkor, hogy megyek be a klubba, hány képet akarnak velem csinálni!”

– mondta élő adásban, miközben követőit biztatta, hogy maradjanak a streamben, nehogy lemaradjanak a nagy pillanatról.

A helyszínen azonban nem minden alakult úgy, ahogyan Márió elképzelte. Amikor megérkezett, valaki odaszólt neki: „Ki a g*ci vagy te?” – ekkor az énekes kiugrott az autóból, és hevesen magyarázni kezdett. A videókból jól látszott, hogy nincs minden rendben vele, mozdulatai kapkodóak, beszéde összefüggéstelen volt.

A belépést követően tovább fokozódott a feszültség. Márió a klubban hangosan kiabált.

VIP-be vagyunk, k**vák!

– harsogta, majd búcsúzóul odaszúrta: „Rák egye meg a gyomrotokat!” A jelenet sokakat sokkolt, másokat viszont inkább megnevettetett a túlzó stílus.

Nemcsak a Kunu Márió dalok magas nézettségűek, az ilyen videói is (Fotó: Instagram)

A közönség reakciói vegyesek voltak, több követője csalódott kommentekben fejezte ki a véleményét

„Süllyedsz lefelé! A régi Márió nincs már.”

„Lehet, hogy a sztároknak nem így kellene viselkedni… de lehet, hogy tévedek.”

„Úristen, mi lett ebből?”

Az előadó egyébként híres arról, hogy közvetlen és humoros személyiség, így talán ő maga is jót nevetne a róla készült felvételen és a hozzá kapcsolódó vicces megjegyzéseken. A TikTokon már több ezren látták a videót, és minden bizonnyal még sokáig keringeni fog a különböző platformokon. Bár Kunu Márió nyilvánvalóan a figyelmet kereste, sok követője szerint most épp az ellenkezőjét érte el: a tisztelet helyett inkább sajnálatot és csalódást váltott ki.