Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Egon, Egyed névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Itt az újabb Kunu Márió-botrány, rajongóinak szólt be az énekes: „Rák egye meg a gyomrotokat!”

kunu márió
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 18:00
énekesbalhé
Kunu Márió ismét felkavarta az állóvizet: a TikTokon élőzött viharosan, majd részegen érkezett egy VIP buliba, ahol kiabálással, fenyegetéssel és botrányos mondatokkal hívta fel magára a figyelmet. A közönség reakciója azonban nem a rajongás, hanem inkább a csalódás és a döbbenet volt, amit Kunu Márió váltott ki belőlük.
Bors
A szerző cikkei

A TikTokon egyre gyakrabban fordulnak elő olyan élőzések, ahol a tartalomgyártók feszegetik a határokat. Most Kunu Márió került a figyelem középpontjába – már nem előszőr –, aki viharos éjszakát közvetített követőinek. Az énekes meglehetősen furcsán viselkedett és erőteljesen fejezti ki önmagát. A sztár, hazánk egyik közkedvelt énekese önbizalomtól duzzadva mesélt arról, hogy egy VIP buliba tart, ahol szerinte ő lesz a „legnagyobb sztár”.

Kunu Márió
Az említett estén Kunu Márió barátnője, Czakó Emília Kávétejszín nem volt vele, lehet, hogy ezért engedte el a gyeplőt? (Fotó: Facebook)

Kunu Márió: Akarjátok látni, hogy sztár vagyok?

1000 képet csinálnak velem, ahol én vagyok a legnagyobb sztár, ti meg maradjatok otthon a gyászba… Akarjátok látni, hogy sztár vagyok? Na, nézzük, akkor, hogy megyek be a klubba, hány képet akarnak velem csinálni!”

 – mondta élő adásban, miközben követőit biztatta, hogy maradjanak a streamben, nehogy lemaradjanak a nagy pillanatról.

A helyszínen azonban nem minden alakult úgy, ahogyan Márió elképzelte. Amikor megérkezett, valaki odaszólt neki: „Ki a g*ci vagy te?” – ekkor az énekes kiugrott az autóból, és hevesen magyarázni kezdett. A videókból jól látszott, hogy nincs minden rendben vele, mozdulatai kapkodóak, beszéde összefüggéstelen volt.

A belépést követően tovább fokozódott a feszültség. Márió a klubban hangosan kiabált.

VIP-be vagyunk, k**vák!

 – harsogta, majd búcsúzóul odaszúrta: „Rák egye meg a gyomrotokat!” A jelenet sokakat sokkolt, másokat viszont inkább megnevettetett a túlzó stílus.

Nemcsak a Kunu Márió dalok magas nézettségűek, az ilyen videói is (Fotó: Instagram)

A közönség reakciói vegyesek voltak, több követője csalódott kommentekben fejezte ki a véleményét

  • „Süllyedsz lefelé! A régi Márió nincs már.”
  • „Lehet, hogy a sztároknak nem így kellene viselkedni… de lehet, hogy tévedek.”
  • „Úristen, mi lett ebből?”

Az előadó egyébként híres arról, hogy közvetlen és humoros személyiség, így talán ő maga is jót nevetne a róla készült felvételen és a hozzá kapcsolódó vicces megjegyzéseken. A TikTokon már több ezren látták a videót, és minden bizonnyal még sokáig keringeni fog a különböző platformokon. Bár Kunu Márió nyilvánvalóan a figyelmet kereste, sok követője szerint most épp az ellenkezőjét érte el: a tisztelet helyett inkább sajnálatot és csalódást váltott ki.

A kérdés nyitva marad: vajon egy újabb botrányhős születik a TikTokon, vagy Márió idővel belátja, hogy a „VIP” életérzés nem mindig hoz csillogást, néha inkább lejtőre sodor?

@pletykafeszekpot #kunumario #kimaradas #pletykafészek #funnytiktok #varadiolasz ♬ eredeti hang - 𝕻ᥣᥱ𝗍ᥡkᥲ𝖿észᥱk🄿Ó🅃

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu