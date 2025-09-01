Itt az újabb Kunu Márió-botrány, rajongóinak szólt be az énekes: „Rák egye meg a gyomrotokat!”

A TikTokon egyre gyakrabban fordulnak elő olyan élőzések, ahol a tartalomgyártók feszegetik a határokat. Most Kunu Márió került a figyelem középpontjába – már nem előszőr –, aki viharos éjszakát közvetített követőinek. Az énekes meglehetősen furcsán viselkedett és erőteljesen fejezti ki önmagát. A sztár, hazánk egyik közkedvelt énekese önbizalomtól duzzadva mesélt arról, hogy egy VIP buliba tart, ahol szerinte ő lesz a „legnagyobb sztár”.
„1000 képet csinálnak velem, ahol én vagyok a legnagyobb sztár, ti meg maradjatok otthon a gyászba… Akarjátok látni, hogy sztár vagyok? Na, nézzük, akkor, hogy megyek be a klubba, hány képet akarnak velem csinálni!”
– mondta élő adásban, miközben követőit biztatta, hogy maradjanak a streamben, nehogy lemaradjanak a nagy pillanatról.
A helyszínen azonban nem minden alakult úgy, ahogyan Márió elképzelte. Amikor megérkezett, valaki odaszólt neki: „Ki a g*ci vagy te?” – ekkor az énekes kiugrott az autóból, és hevesen magyarázni kezdett. A videókból jól látszott, hogy nincs minden rendben vele, mozdulatai kapkodóak, beszéde összefüggéstelen volt.
A belépést követően tovább fokozódott a feszültség. Márió a klubban hangosan kiabált.
VIP-be vagyunk, k**vák!
– harsogta, majd búcsúzóul odaszúrta: „Rák egye meg a gyomrotokat!” A jelenet sokakat sokkolt, másokat viszont inkább megnevettetett a túlzó stílus.
Az előadó egyébként híres arról, hogy közvetlen és humoros személyiség, így talán ő maga is jót nevetne a róla készült felvételen és a hozzá kapcsolódó vicces megjegyzéseken. A TikTokon már több ezren látták a videót, és minden bizonnyal még sokáig keringeni fog a különböző platformokon. Bár Kunu Márió nyilvánvalóan a figyelmet kereste, sok követője szerint most épp az ellenkezőjét érte el: a tisztelet helyett inkább sajnálatot és csalódást váltott ki.
A kérdés nyitva marad: vajon egy újabb botrányhős születik a TikTokon, vagy Márió idővel belátja, hogy a „VIP” életérzés nem mindig hoz csillogást, néha inkább lejtőre sodor?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.